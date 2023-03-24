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У Мукачеві розквітло дерево, яке називають "візитівкою міста" (фото краси)

Фото: У Мукачеві розцвіла знаменита сакура (facebook.com/mukachevo.rada)
Автор: Людмила Жукова

У Мукачеві розцвіла знаменита сакура, яку ще називають "шаленою". Помилуватися красою та наближенням весни можна на вулиці Успенській.

Про це розповіли на сторінці Мукачівської міської ради у Facebook.

Що відомо про сакури в Мукачевому

"По вулиці Успенська в центрі міста розцвіла, відома своїм незвичайним періодом цвітіння, "шалена" сакура. Дерево вкрилося ніжно-рожевим кольором. Сакура завжди цвіте першою, іноді навіть у лютому. А вже скоро в Мукачеві чекаємо на масове цвітіння японської вишні", - розповіли у повідомленні.

Загалом у місті висаджено 7 тисяч сакур на 30 вулицях міста. Загальна довжина вулиць з деревами японської вишні у місті – понад 4 км.

Цвітіння сакур у Мукачеві можна побачити у багатьох місцях центральної частини. Є деревця та біля Мукачівського державного університету (вулиця Ужгородська). Дорогою від вузу до мікрорайону Росвигово теж по обидва боки дороги – сакури. В останні роки все частіше японську вишню висаджують у спальних районах.

Зазвичай сакури починають своє цвітіння у квітні. Навесні алеї квітучої сакури перетворюють Ужгород, Мукачево, Виноградів та низку інших міст на частину Японії.

У Мукачеві зацвіла сакура на вулиці Успенській (фото: facebook.com/mukachevo.rada)

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