RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Мукачево расцвело дерево, которое называют "визиткой города"(фото красоты)

Фото: В Мукачево расцвела знаменитая сакура (facebook.com/mukachevo.rada)
Автор: Людмила Жукова

В Мукачево расцвела знаменитая сакура, которую еще называют "бешеной". Полюбоваться красотой и приближением весны можно на улице Успенской.

Об этом рассказали на странице Мукачевского городского совета в Facebook.

Что известно о сакурах в Мукачево

"По улице Успенская в центре города расцвела, известная своим необычным периодом цветения, "бешеная" сакура. Дерево покрылось нежно-розовым цветом. Сакура всегда цветет первой, иногда даже в феврале. А уже скоро в Мукачево ждем массового цветения японской вишни", - рассказали в сообщении.

Всего в городе высажено 7 тысяч сакур на 30 улицах города. Общая длина улиц с деревьями японской вишни в городе – более 4 км.

Цветение сакур в Мукачево можно увидеть во многих местах центральной части. Есть деревца и возле Мукачевского государственного университета (улица Ужгородская). По дороге от вуза до микрорайона Росвигово тоже по обе стороны дороги – сакуры. В последние годы все чаще японскую вишню высаживают в спальных районах.

Обычно сакуры начинают свое цветение в апреле. Весной аллеи цветущей сакуры превращают Ужгород, Мукачево, Виноградов и ряд других городов на часть Японии.

В Мукачево зацвела сакура на улице Успенской (фото: facebook.com/mukachevo.rada)

Как мы ранее писали, синоптик рассказала, когда в Украину придет похолодание и даже снег.

Кроме того, мы публиковали посевной календарь на апрель 2023.

Читайте РБК-Украина в Google News
сакураМукачево