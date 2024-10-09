MTV EMA 2024: стали відомі номінанти музичної премії

Телеканал MTV оголосив номінантів міжнародної премії MTV EMA 2024, і Тейлор Свіфт знову опинилася лідером із сімома номінаціями, включно з категорією "Артист року". У Аріани Гранде, Біллі Айліш, Сабріни Карпентер і Charli XCX також хороші шанси на перемогу - кожна з них отримала по п'ять номінацій.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-акаунт MTV Europe Music Awards 2024.
Так, крім Тейлор Свіфт, "Артистом року" може стати:
Нагороду за найкращу пісню можуть вручити:
На звання найкращого відео претендують:
Найкращим поп-артистом може стати:
У номінації "Найкращий рок-виконавець" представлені:
За звання найкращого репера поборються:
А серед k-pop-виконавців список номінантів такий:
На додаток до основних номінацій, Тейлор Свіфт може здобути перемогу в категоріях "Найкращий живий виступ", "Найвідданіша фан-база", "Найкращий американський артист" і "Найкраща колаборація" за пісню "Fortnight", записану спільно з Post Malone.
Церемонія відбудеться 10 листопада в Манчестері. Нагадаємо, що у 2023-му Свіфт знову стала головною переможницею, завоювавши три нагороди: "Найкращий артист", "Найкращий живий виступ" і "Найкраще відео" за кліп "Anti-Hero".
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