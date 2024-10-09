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MTV EMA 2024: стали відомі номінанти музичної премії

MTV EMA 2024 (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Телеканал MTV оголосив номінантів міжнародної премії MTV EMA 2024, і Тейлор Свіфт знову опинилася лідером із сімома номінаціями, включно з категорією "Артист року". У Аріани Гранде, Біллі Айліш, Сабріни Карпентер і Charli XCX також хороші шанси на перемогу - кожна з них отримала по п'ять номінацій.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-акаунт MTV Europe Music Awards 2024.

Так, крім Тейлор Свіфт, "Артистом року" може стати:

  • Бейонсе,
  • Біллі Айліш,
  • Post Malone,
  • Raye,
  • Сабріна Карпентер

Нагороду за найкращу пісню можуть вручити:

  • Аріані Гранде за хіт "We Can't Be Friends (Wait for Your Love)",
  • Бенсону Буну за "Beautiful Things",
  • Бейонсе за "Texas Hold 'Em",
  • Біллі Айліш за "Birds of a Feather",

 

  • Чаппелл Рон за "Good Luck, Babe!",
  • Сабріні Карпентер за "Espresso".

На звання найкращого відео претендують:

  • "We Can't Be Friends (Wait for Your Love)" Аріани Гранде,
  • "360" Charli XCX,
  • "Houdini" Емінема,

 

  • "Not Like Us" Кендріка Ламара,
  • "New Woman" Лисиці з Blackpink і Росалії,
  • "Fortnight" Тейлор Свіфт і Post Malone.

Найкращим поп-артистом може стати:

  • Аріана Гранде,
  • Біллі Айліш,
  • Каміла Кабельо,
  • Charli XCX,
  • Дуа Ліпа,

 

  • Сабріна Карпентер,
  • Тейлор Свіфт.

У номінації "Найкращий рок-виконавець" представлені:

  • Bon Jovi,
  • Coldplay,
  • Green Day,
  • Kings of Leon,
  • Ленні Кравіц,

 

  • Ліам Галлахер,
  • The Killers.

За звання найкращого репера поборються:

  • Central Cee,
  • Емінем,
  • Кендрік Ламар,
  • Меган Ті Сталліон,
  • Нікі Мінаж,
  • Тревіс Скотт.

А серед k-pop-виконавців список номінантів такий:

  • Чімін з BTS,
  • Чонгук з BTS,
  • Le Sserafim,
  • Ліса з Blackpink,
  • NewJeans,
  • Stray Kids.

На додаток до основних номінацій, Тейлор Свіфт може здобути перемогу в категоріях "Найкращий живий виступ", "Найвідданіша фан-база", "Найкращий американський артист" і "Найкраща колаборація" за пісню "Fortnight", записану спільно з Post Malone.

Коли пройде MTV EMA 2024

Церемонія відбудеться 10 листопада в Манчестері. Нагадаємо, що у 2023-му  Свіфт знову стала головною переможницею, завоювавши три нагороди: "Найкращий артист", "Найкращий живий виступ" і "Найкраще відео" за кліп "Anti-Hero".

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