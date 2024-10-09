MTV EMA 2024: стали відомі номінанти музичної премії

Так, крім Тейлор Свіфт, "Артистом року" може стати:

Бейонсе,

Біллі Айліш,

Post Malone,

Raye,

Сабріна Карпентер

Нагороду за найкращу пісню можуть вручити:

Аріані Гранде за хіт "We Can't Be Friends (Wait for Your Love)",

Бенсону Буну за "Beautiful Things",

Бейонсе за "Texas Hold 'Em",

Біллі Айліш за "Birds of a Feather",

Чаппелл Рон за "Good Luck, Babe!",

Сабріні Карпентер за "Espresso".

На звання найкращого відео претендують:

"We Can't Be Friends (Wait for Your Love)" Аріани Гранде,

"360" Charli XCX,

"Houdini" Емінема,

"Not Like Us" Кендріка Ламара,

"New Woman" Лисиці з Blackpink і Росалії,

"Fortnight" Тейлор Свіфт і Post Malone.

Найкращим поп-артистом може стати:

Аріана Гранде,

Біллі Айліш,

Каміла Кабельо,

Charli XCX,

Дуа Ліпа,

Сабріна Карпентер,

Тейлор Свіфт.

У номінації "Найкращий рок-виконавець" представлені:

Bon Jovi,

Coldplay,

Green Day,

Kings of Leon,

Ленні Кравіц,

Ліам Галлахер,

The Killers.

За звання найкращого репера поборються:

Central Cee,

Емінем,

Кендрік Ламар,

Меган Ті Сталліон,

Нікі Мінаж,

Тревіс Скотт.

А серед k-pop-виконавців список номінантів такий:

Чімін з BTS,

Чонгук з BTS,

Le Sserafim,

Ліса з Blackpink,

NewJeans,

Stray Kids.

На додаток до основних номінацій, Тейлор Свіфт може здобути перемогу в категоріях "Найкращий живий виступ", "Найвідданіша фан-база", "Найкращий американський артист" і "Найкраща колаборація" за пісню "Fortnight", записану спільно з Post Malone.

Коли пройде MTV EMA 2024

Церемонія відбудеться 10 листопада в Манчестері. Нагадаємо, що у 2023-му Свіфт знову стала головною переможницею, завоювавши три нагороди: "Найкращий артист", "Найкращий живий виступ" і "Найкраще відео" за кліп "Anti-Hero".