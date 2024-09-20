Новинки української музики: 15 пісень, які треба послухати прямо зараз
Українські артисти знову приємно дивують нас своїми релізами. Тож не пропустіть можливість відкрити для себе найкращі новинки української музики середини осені.
РБК-Україна (проект Styler) 15 крутих пісень, які варто послухати прямо зараз.
Антитіла - "Вдома"
Ця пісня створювалася для того, щоб кожен, хто буде її слухати, відчув тепло всередині - тепло, що відчуває людина, коли знаходиться вдома, на рідній землі. А ще вона для того, щоб додати в життя українців трохи світла у ці непрості часи.
ХАС & NIKITIN - "Я молю"
Пісня стала результатом неочікуваної співпраці одного з найвідоміших українських хіп-хоп артистів ХАСа та талановитого вокаліста Артема Нікітіна, який повернувся на сцену після чотирирічної паузи.
THE ARMO - "Алло"
Ця екранізована аудіоісторія розповідає про втрачений момент сказати щось важливе, про те, що може стати пізно, про те, як головний герой так і не встиг відповісти взаємністю і сказати, що кохає…
Маша Кондратенко - "Дим"
Пісня про особисте розчарування та чесна розповідь, що сьогодні відгукується багатьом українцям, у яких осінь забрала спокій, плани на майбутнє, землю під ногами, життя.
Паліндром - "Німію"
Це саундтрек до трагікомедійної історії про людину, яка маючи потенціал до високих знань та пізнання світу, не може прийняти нову, дискомфортну для себе реальність і опанувати її. Вона вибирає шлях до регресу, який повертає її в безтурботні дні минулого життя, де все було добре і знайоме.
Botashe - "Метаморфози"
Це пісня про зміни - великі й малі, бажані та несподівані, які неминуче приходять у наше життя.
VLADA K - "Мантра"
Це одна з двох пісень, створених для Дитячого Євробачення, авторами якої стали творці композицій "Teresa & Maria" і "Stefania".
Також обов’язково послухайте ці пісні:
TESLENKO - "Хепі-енд"
Крістіна Присяжнюк - "Дрімота"
Мія Рамарі - "Чому я не собака?"
Karoon - "Клітка"
Макс Пташник - "посміхнись (частина 2)"
INTERMEZZO - "Коли ми були малі"
Schmalgauzen - "Стомлена стріт"
Zoey - "Злочин чи ні"
Нагадаємо, що 20 вересня "Океан Ельзи" несподівано випустили свій новий альбом "Той день", до якого увійшли абсолютно нові пісні гурту.
Також нещодавно Тіна Кароль показала чуттєвий кліп на пісню "Відчиняю", зі свіжої платівки "Лірика".
А от нова україномовна пісня співачки Віри Брєжнєвої не дуже "зайшла" меломанам.