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MTV EMA 2024: стали известны номинанты музыкальной премии

MTV EMA 2024 (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Телеканал MTV объявил номинантов международной премии MTV EMA 2024, и Тейлор Свифт снова оказалась лидером с семью номинациями, включая категорию "Артист года". У Арианы Гранде, Билли Айлиш, Сабрины Карпентер и Charli XCX также хорошие шансы на победу - каждая из них получила по пять номинаций.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-аккаунт MTV Europe Music Awards 2024.

Так, кроме Тейлора Свифта, "Артистом года" может стать:

  • Бейонсе,
  • Билли Айлиш,
  • Post Malone,
  • Raye,
  • Сабрина Карпентер

Награду за лучшую песню могут вручить:

  • Ариане Гранде за хит "We Can't Be Friends (Wait for Your Love)",
  • Бенсону Буну за "Beautiful Things",
  • Бейонсе за "Texas Hold 'Em",
  • Билли Айлиш по "Birds of a Feather",

 

  • Чаппелл Рон за "Good Luck, Babe!",
  • Сабрини Карпентер за "Espresso".

На звание лучшего видео претендуют:

  • "We Can't Be Friends (Wait for Your Love)" Арианы Гранде,
  • "360" Charli XCX,
  • "Houdini" Эминема,

 

  • "Not Like Us" Кендрика Ламара,
  • "New Woman" Лисы из Blackpink и Росалии,
  • "Fortnight" Тейлор Свифт и Post Malone.

Лучшим поп-артистом может стать:

  • Ариана Гранде,
  • Билли Айлиш,
  • Камилла Кабельо,
  • Charli XCX,
  • Дуа Липа,

 

  • Сабрина Карпентер,
  • Тейлор Свифт.

В номинации "Лучший рок-исполнитель" представлены:

  • Bon Jovi,
  • Coldplay,
  • Green Day,
  • Kings of Leon,
  • Ленни Кравиц,

 

  • Лиам Галлахер,
  • The Killers.

За звание лучшего рэпера сразятся:

  • Central Cee,
  • Эминем,
  • Кендрик Ламар,
  • Меган Ти Сталлион,
  • Ники Минаж,
  • Тревис Скотт.

А среди k-pop-исполнителей список номинантов таков:

  • Чимин из BTS,
  • Чонгук из BTS,
  • Le Sserafim,
  • Лиса из Blackpink,
  • NewJeans,
  • Stray Kids.

В дополнение к основным номинациям, Тейлор Свифт может одержать победу в категориях "Лучшее живое выступление", "Самая преданная фан-база", "Лучший американский артист" и "Лучшая коллаборация" за песню "Fortnight", записанную совместно с Post Malone.

Когда пройдет MTV EMA 2024

Церемония пройдет 10 ноября в Манчестере. Напомним, что в 2023-м Свифт снова стала главной победительницей, завоевав три награды: "Лучший артист", "Лучшее живое выступление" и "Лучшее видео" за клип "Anti-Hero".

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