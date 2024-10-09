MTV EMA 2024: стали известны номинанты музыкальной премии

Так, кроме Тейлора Свифта, "Артистом года" может стать:

Бейонсе,

Билли Айлиш,

Post Malone,

Raye,

Сабрина Карпентер

Награду за лучшую песню могут вручить:

Ариане Гранде за хит "We Can't Be Friends (Wait for Your Love)",

Бенсону Буну за "Beautiful Things",

Бейонсе за "Texas Hold 'Em",

Билли Айлиш по "Birds of a Feather",

Чаппелл Рон за "Good Luck, Babe!",

Сабрини Карпентер за "Espresso".

На звание лучшего видео претендуют:

"We Can't Be Friends (Wait for Your Love)" Арианы Гранде,

"360" Charli XCX,

"Houdini" Эминема,

"Not Like Us" Кендрика Ламара,

"New Woman" Лисы из Blackpink и Росалии,

"Fortnight" Тейлор Свифт и Post Malone.

Лучшим поп-артистом может стать:

Ариана Гранде,

Билли Айлиш,

Камилла Кабельо,

Charli XCX,

Дуа Липа,

Сабрина Карпентер,

Тейлор Свифт.

В номинации "Лучший рок-исполнитель" представлены:

Bon Jovi,

Coldplay,

Green Day,

Kings of Leon,

Ленни Кравиц,

Лиам Галлахер,

The Killers.

За звание лучшего рэпера сразятся:

Central Cee,

Эминем,

Кендрик Ламар,

Меган Ти Сталлион,

Ники Минаж,

Тревис Скотт.

А среди k-pop-исполнителей список номинантов таков:

Чимин из BTS,

Чонгук из BTS,

Le Sserafim,

Лиса из Blackpink,

NewJeans,

Stray Kids.

В дополнение к основным номинациям, Тейлор Свифт может одержать победу в категориях "Лучшее живое выступление", "Самая преданная фан-база", "Лучший американский артист" и "Лучшая коллаборация" за песню "Fortnight", записанную совместно с Post Malone.

Когда пройдет MTV EMA 2024

Церемония пройдет 10 ноября в Манчестере. Напомним, что в 2023-м Свифт снова стала главной победительницей, завоевав три награды: "Лучший артист", "Лучшее живое выступление" и "Лучшее видео" за клип "Anti-Hero".