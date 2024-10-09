MTV EMA 2024: стали известны номинанты музыкальной премии

Телеканал MTV объявил номинантов международной премии MTV EMA 2024, и Тейлор Свифт снова оказалась лидером с семью номинациями, включая категорию "Артист года". У Арианы Гранде, Билли Айлиш, Сабрины Карпентер и Charli XCX также хорошие шансы на победу - каждая из них получила по пять номинаций.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-аккаунт MTV Europe Music Awards 2024.
Так, кроме Тейлора Свифта, "Артистом года" может стать:
Награду за лучшую песню могут вручить:
На звание лучшего видео претендуют:
Лучшим поп-артистом может стать:
В номинации "Лучший рок-исполнитель" представлены:
За звание лучшего рэпера сразятся:
А среди k-pop-исполнителей список номинантов таков:
В дополнение к основным номинациям, Тейлор Свифт может одержать победу в категориях "Лучшее живое выступление", "Самая преданная фан-база", "Лучший американский артист" и "Лучшая коллаборация" за песню "Fortnight", записанную совместно с Post Malone.
Церемония пройдет 10 ноября в Манчестере. Напомним, что в 2023-м Свифт снова стала главной победительницей, завоевав три награды: "Лучший артист", "Лучшее живое выступление" и "Лучшее видео" за клип "Anti-Hero".
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