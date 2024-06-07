Міс Алабама 2024 стала модель плюс-сайз: дівчину вже встигли захейтити у мережі (фото)
Плюс-сайз модель Сара Міллікен перемогла у конкурсі краси Міс Алабама-2024 й одразу зіштовхнулася з критикою. 23-річну дівчину почали цькувати в соцмережах за невідповідність стандартам краси, прийнятим на таких конкурсах.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram моделі.
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Так, багато хто залишив образливі коментарі в профілі Сари, стверджуючи, що така переможниця створює неправильне уявлення про штат Алабама.
Деякі навіть порівняли її з іграшкою "Джек у коробці", що вистрибує з пакетика з фастфудом.
А хтось, навпаки, підтримав її, зазначивши, що вона дуже красива, попри нестандартну фігуру, а також добра і завжди готова допомогти.
Сара Міллікен (фото: instagram.com/thenamalmiss)
Сама Сара прокоментувала цькування, зазначивши, що навіть слова, написані в інтернеті, можуть завдавати болю.
"Те, що ви надрукували у себе на екрані, може мати величезний вплив на людей. Хоча я вже пройшла цей етап, таке цькування може змусити людей щось зробити із собою", - написала вона.
Також Міллікен зазначила, що перемога в конкурсі - це здійснення її мрії, до якої вона йшла вісім років.
Тепер красуня готується до участі в національних перегонах Міс Америка, які пройдуть у Флориді восени.
Сара Міллікен (фото: instagram.com/thenamalmiss)
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