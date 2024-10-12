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Мечты трех знаков Зодиака исполнятся уже в воскресенье. Карты Таро сулят им особенный день

Суббота 12 октября 2024 21:11
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Мечты трех знаков Зодиака исполнятся уже в воскресенье. Карты Таро сулят им особенный день Яким знакам Зодіаку посміхнеться успіх (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

13 октября, уже в это воскресенье, представителям трех знаков Зодиака очень повезет. Их мечты начнут сбываться, день наполнится счастьем.

У каких знаков Зодиака начнется новый этап, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Tarot.

Рыбы

В это воскресенье обязательно подумайте, что для вас действительно важно. Не стоит жертвовать собой, а если кто-то попытается пользоваться вашей добротой - не глотайте обиду.

Карты Таро сулят вам особенный день. Вы сможете самостоятельно воплотить в жизнь свои мечты начинайте срывать с неба звезды. Все сбудется, важно лишь очень сильно этого захотеть.

Скорпион

13 октября вам стоит довериться судьбе. Не пытайтесь брать на себя слишком много, позвольте событиям развиваться именно в том ритме, в каком вы их видите сейчас.

Карты Таро сулят вам хорошие новости. Вы узнаете, что кто-то из ваших близких решил сделать вам сюрприз. Он будет очень приятным и позволит исполнить вашу мечту. Обязательно цените то, что для вас делают люди.

Телец

В этот день вы можете наконец-то решить проблему, которая приносила вам огорчение. Попрощайтесь с неудачами, не держитесь за плохие воспоминания. Пора создавать новые, счастливые и радостные.

Кроме этого, в воскресенье вы сможете насладиться компанией приятных вам людей. Не думайте о работе и просто наслаждайтесь жизнью.

К слову, ранее мы рассказывали, каким знакам Зодиака повезет уже до конца года.

Помимо этого, ранее были названы знаки Зодиака с максимальной несовместимостью.

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