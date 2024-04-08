Мріяв стати музикантом та вчився на юриста: цікаві факти про оскароносного Кілліана Мерфі

Шлях до акторства та інші захоплення

Мерфі міг стати юристом. Батьки відправили його навчатися на юридичний факультет, однак він відчув, що це - не його історія, та почав займатися музикою. До акторства Кілліан прийшов не одразу.

Спочатку він грав зі своїм братом та хотів стати музикантом. Кар'єра актора розпочалася з ролі у п'єсі "Диско свині".

Кілліан Мерфі міг би опанувати й інші професії (фото: Кіноріум)

Зачіска Мерфі стала трендовою

Під час зйомок у кримінальному серіалі, Мерфі носив коротку стрижку, яка стала дуже популярною. Але сам актор вважав цю стрижку "дурною" і постарався відразу ж відростити волосся, щойно завершилися зйомки. Але він повернув моду 30-х років на голену потилицю та скроні, які поєднувалися з довгим чубчиком.

Кадр з серіалу "Гострі картузи"

Мерфі був вегетаріанцем

Зірка серіалів протягом 15 років не їв м'яса. Він боявся захворювання, що передається від тварин. Однак заради ролі в "Гострих картузах" на вимогу Крістофера Нолана актор став набирати м'язову масу, а для цього тренер порекомендував йому їсти м'ясо.

Кадри з серіалу "Гострі картузи"

Кілліан поліглот

Популярний актор вільно володіє англійською, французькою, ірландською та шотландською мовами. І це дуже багато говорить про його інтелект.

Кілліан Мерфі знає багато мов (фото: instagram.com/cillianmurphyofficiall)

Все життя актор любить одну жінку

Своє особисте життя Мерфі тримає якомога далі від сторонніх очей. Та відомо, що він одружений з художницею Івонн Макгіннесс, яку називає своєю найбільшою підтримкою.

Пара познайомилась в 1996 році. Разом вони виховують двох синів - Малаші та Арона. До речі, родину Кілліана можна побачити на червоних доріжках.

Кілліан Мерфі з дружиною (фото: Кіноріум)

Акторська діяльність та подолання страхів

Фільмографія Кілліана Мерфі неймовірно багата. А ще практично кожна його роль високо відзначається критиками. Кілліан готовий практично на все заради гарної та успішної ролі.

Актор боїться висоти, але цей страх йому доводиться долати щоразу під час зйомок. А ось заради ролі в фільмі "Сніданок на Плутоні" акторові зробили епіляцію - видалили волосся з грудей та ніг.

Кілліан Мерфі здатен на все заради ролей (фото: instagram.com/cillianmurphyofficiall)