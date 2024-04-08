Мечтал стать музыкантом и учился на юриста: интересные факты об оскароносном Киллиане Мерфи

Путь к актерству и другие увлечения

Мерфи мог стать юристом. Родители отправили его учиться на юридический факультет, однако он почувствовал, что это не его история, и начал заниматься музыкой. К актерству Киллиан пришел не сразу.

Сначала он играл со своим братом и хотел стать музыкантом. Карьера актера началась с роли в пьесе "Диско свиньи".

Киллиан Мерфи мог бы овладеть и другими профессиями (фото: Кинориум)

Прическа Мерфи стала трендовой

Во время съемок в криминальном сериале Мерфи носил короткую стрижку, которая стала очень популярной. Но сам актер считал эту стрижку "глупой" и постарался сразу же отрастить волосы, как только завершились съемки. Но он вернул моду 30-х годов на выбритый затылок и виски, которые сочетались с длинной челкой.

Кадр из сериала "Острые козырьки"

Мерфи был вегетарианцем

Звезда сериалов в течение 15 лет не ел мяса. Он боялся заболевания, которое передается от животных. Однако ради роли в "Острых козырьках" по требованию Кристофера Нолана, актер стал набирать мышечную массу, а для этого тренер порекомендовал ему есть мясо.

Фото из сериала "Острые козырьки"

Киллиан полиглот

Популярный актер свободно владеет английским, французским, ирландским и шотландским языками. И это очень много говорит о его интеллекте.

Киллиан Мерфи знает много языков (фото: instagram.com/cillianmurphyofficiall)

Всю жизнь актер любит одну женщину

Свою личную жизнь Мерфи держит как можно дальше от посторонних глаз. Но известно, что он женат на художнице Ивонн Макгиннесс, которую называет своей наибольшей поддержкой.

Пара познакомилась в 1996 году. Вместе они воспитывают двух сыновей - Малаши и Арона. Кстати, семью Киллиана можно увидеть на красных дорожках.

Киллиан Мерфи с супругой (фото: Кинориум)

Актерская деятельность и преодоление страхов

Фильмография Киллиана Мерфи невероятно богата. И практически каждая его роль высоко отмечается критиками. Киллиан готов практически на все ради хорошей и успешной роли.

Актер боится высоты, но этот страх ему приходится преодолевать каждый раз во время съемок. А вот ради роли в фильме "Завтрак на Плутоне" актеру сделали эпиляцию - удалили волосы на груди и ногах.

Киллиан Мерфи способен на все ради ролей (фото: instagram.com/cillianmurphyofficiall)