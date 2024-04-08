Мечтал стать музыкантом и учился на юриста: интересные факты об оскароносном Киллиане Мерфи

Киллиан Мерфи - один из самых загадочных актеров современного кинематографа, но свою жизнь он держит почти взаперти. И все же об актере известно несколько интересных фактов.
РБК-Украина (проект Styler) собрал интересные и даже впечатляющие факты о красавчике Киллиане и охотно делится ими с вами.
При подготовке материала были использованы следующие источники: Википедия, интервью и Instagram-профиль актера.
Мерфи мог стать юристом. Родители отправили его учиться на юридический факультет, однако он почувствовал, что это не его история, и начал заниматься музыкой. К актерству Киллиан пришел не сразу.
Сначала он играл со своим братом и хотел стать музыкантом. Карьера актера началась с роли в пьесе "Диско свиньи".
Киллиан Мерфи мог бы овладеть и другими профессиями (фото: Кинориум)
Во время съемок в криминальном сериале Мерфи носил короткую стрижку, которая стала очень популярной. Но сам актер считал эту стрижку "глупой" и постарался сразу же отрастить волосы, как только завершились съемки. Но он вернул моду 30-х годов на выбритый затылок и виски, которые сочетались с длинной челкой.
Кадр из сериала "Острые козырьки"
Звезда сериалов в течение 15 лет не ел мяса. Он боялся заболевания, которое передается от животных. Однако ради роли в "Острых козырьках" по требованию Кристофера Нолана, актер стал набирать мышечную массу, а для этого тренер порекомендовал ему есть мясо.
Фото из сериала "Острые козырьки"
Популярный актер свободно владеет английским, французским, ирландским и шотландским языками. И это очень много говорит о его интеллекте.
Киллиан Мерфи знает много языков (фото: instagram.com/cillianmurphyofficiall)
Свою личную жизнь Мерфи держит как можно дальше от посторонних глаз. Но известно, что он женат на художнице Ивонн Макгиннесс, которую называет своей наибольшей поддержкой.
Пара познакомилась в 1996 году. Вместе они воспитывают двух сыновей - Малаши и Арона. Кстати, семью Киллиана можно увидеть на красных дорожках.
Киллиан Мерфи с супругой (фото: Кинориум)
Фильмография Киллиана Мерфи невероятно богата. И практически каждая его роль высоко отмечается критиками. Киллиан готов практически на все ради хорошей и успешной роли.
Актер боится высоты, но этот страх ему приходится преодолевать каждый раз во время съемок. А вот ради роли в фильме "Завтрак на Плутоне" актеру сделали эпиляцию - удалили волосы на груди и ногах.
Киллиан Мерфи способен на все ради ролей (фото: instagram.com/cillianmurphyofficiall)
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