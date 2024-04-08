"Мріє про далекі мандри": полярники показали морського котика в цікавому місці

Що відомо про острів

У цей район котики припливають наприкінці літа чи початку осені "якраз щоб релаксувати". Але зазвичай вони це роблять на рівних кам’янистих ділянках або пляжах.

"А от цей котик чомусь уподобав човник. Можливо, мріє про далекі мандри?" - зазначили полярники.

Острів Десепшен вулканічного походження, він має вигляд підкови з максимальним діаметром близько 14 км. Таку гавань утворює якраз затоплена кальдера вулкана, який досі активний.

З 1911-го до 1930 року на острові діяла норвезька китобійна станція. А в 1944-го британці заснували тут наукову базу B, використовуючи частину залишених будівель. Вона проіснувала до 1967 року, коли була знищена виверженням вулкана

Базу відновили 1968-го, але фінально закрили за рік через інше виверження.

Також на початку 1990-х британці провели велике очищення цієї території й вивезли залишки пального, акумулятори, небезпечні відходи та сміття.

Водночас частина споруд та артефактів, які не були знищені виверженням вулкана, лишилися на острові і нині вважаються історичною пам'яткою. Зокрема, і той човник, на якому відпочивав морський котик.

Зараз в іншій частині острова діють дві сезонні наукові станції - іспанська та аргентинська

Українські вчені висаджувалися на цьому острів тільки для відбору зразків унікальної місцевої рослинності.