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"Мріє про далекі мандри": полярники показали морського котика в цікавому місці

Українські полярники показали нове відео з морським котиком (фото: facebook.com/AntarcticCenter)
Автор: Тетяна Самарук

Полярники станції "Академік Вернадський" побачили морського котика на острові Десепшен. Цікаво, що він обрав для відпочинку старий дерев'яний човен.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку Національного антарктичного наукового центру.

Що відомо про острів

У цей район котики припливають наприкінці літа чи початку осені "якраз щоб релаксувати". Але зазвичай вони це роблять на рівних кам’янистих ділянках або пляжах.

"А от цей котик чомусь уподобав човник. Можливо, мріє про далекі мандри?" - зазначили полярники.

Острів Десепшен вулканічного походження, він має вигляд підкови з максимальним діаметром близько 14 км. Таку гавань утворює якраз затоплена кальдера вулкана, який досі активний.

З 1911-го до 1930 року на острові діяла норвезька китобійна станція. А в 1944-го британці заснували тут наукову базу B, використовуючи частину залишених будівель. Вона проіснувала до 1967 року, коли була знищена виверженням вулкана

Базу відновили 1968-го, але фінально закрили за рік через інше виверження.

Також на початку 1990-х британці провели велике очищення цієї території й вивезли залишки пального, акумулятори, небезпечні відходи та сміття.

Водночас частина споруд та артефактів, які не були знищені виверженням вулкана, лишилися на острові і нині вважаються історичною пам'яткою. Зокрема, і той човник, на якому відпочивав морський котик.

Зараз в іншій частині острова діють дві сезонні наукові станції - іспанська та аргентинська

Українські вчені висаджувалися на цьому острів тільки для відбору зразків унікальної місцевої рослинності.

Раніше ми повідомляли про морську фауну на дні Південного океану.

Також ми писали, як дитинча кита-горбача грає наввипередки з "Ноосферою".

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Академік ВернадськийПолярники