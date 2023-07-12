"Мразота!" У Львові на ринку спалахнув мовний скандал через "рускоговорящих"

Деталі конфлікту

Продавець не захотіла обслуговувати жінку, яка розмовляє російською мовою. Їй пояснили, що вона знаходиться у Львові і має говорити українською мовою. На що жінка відповіла нецензурною лексикою.

Російськомовна жінка у відповідь заявила, що знає українську краще, ніж продавець і таки сказала кілька слів українською.

Потім покупець стала обурюватися, що, мовляв, забула спитати, якою мовою має говорити та додала, що війна почалася саме через таких людей, які говорять українською і вимагають говорити українською від російськомовних.

Дивіться на відео нижче деталі скандалу (18+):

Користувачі у соцмережах пишуть, що така проблема - з російською мовою, буде в Україні ще не один рік.

"Стільки маємо витрачати енергії на сварки, бо є українці, що вперто захищають мову вбивць і катів наших чоловіків. Та вже б перейшли на українську і забули ту проблему і мос*аль би не розказував про один народ, але люди неосвічені і не можуть зрозуміти", - написав один з юзерів.

"Люди добрі, ми ще по закінченню війни будем боротись з каца*ською мовою їх, як насрано всюди", - пише користувач.