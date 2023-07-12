UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Мразота!" У Львові на ринку спалахнув мовний скандал через "рускоговорящих"

У Львові спалахнув мовний скандал (колаж Styler)
Автор: Світлана Мащенко

У Львові на Привокзальному ринку стався мовний конфлікт через "рускоговорящую" жінку, яку відмовилися обслуговувати.

Дивіться деталі в матеріалі Styler далі

Деталі конфлікту

Продавець не захотіла обслуговувати жінку, яка розмовляє російською мовою. Їй пояснили, що вона знаходиться у Львові і має говорити українською мовою. На що жінка відповіла нецензурною лексикою.

Російськомовна жінка у відповідь заявила, що знає українську краще, ніж продавець і таки сказала кілька слів українською.

Потім покупець стала обурюватися, що, мовляв, забула спитати, якою мовою має говорити та додала, що війна почалася саме через таких людей, які говорять українською і вимагають говорити українською від російськомовних.

Дивіться на відео нижче деталі скандалу (18+):

Користувачі у соцмережах пишуть, що така проблема - з російською мовою, буде в Україні ще не один рік.

"Стільки маємо витрачати енергії на сварки, бо є українці, що вперто захищають мову вбивць і катів наших чоловіків. Та вже б перейшли на українську і забули ту проблему і мос*аль би не розказував про один народ, але люди неосвічені і не можуть зрозуміти", - написав один з юзерів.

"Люди добрі, ми ще по закінченню війни будем боротись з каца*ською мовою їх, як насрано всюди", - пише користувач.

Раніше ми писали, через пісні Лепса дівчину виштовхали з кафе і ледь не побили.

Також читайте, що одесити у Львові обматюкали народну депутатку через "право співати російською".

Читайте РБК-Україна в Google News
Львівязыковой скандал