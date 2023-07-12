"Мразота!" У Львові на ринку спалахнув мовний скандал через "рускоговорящих"

У Львові на Привокзальному ринку стався мовний конфлікт через "рускоговорящую" жінку, яку відмовилися обслуговувати.
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Продавець не захотіла обслуговувати жінку, яка розмовляє російською мовою. Їй пояснили, що вона знаходиться у Львові і має говорити українською мовою. На що жінка відповіла нецензурною лексикою.
Російськомовна жінка у відповідь заявила, що знає українську краще, ніж продавець і таки сказала кілька слів українською.
Потім покупець стала обурюватися, що, мовляв, забула спитати, якою мовою має говорити та додала, що війна почалася саме через таких людей, які говорять українською і вимагають говорити українською від російськомовних.
Користувачі у соцмережах пишуть, що така проблема - з російською мовою, буде в Україні ще не один рік.
"Стільки маємо витрачати енергії на сварки, бо є українці, що вперто захищають мову вбивць і катів наших чоловіків. Та вже б перейшли на українську і забули ту проблему і мос*аль би не розказував про один народ, але люди неосвічені і не можуть зрозуміти", - написав один з юзерів.
"Люди добрі, ми ще по закінченню війни будем боротись з каца*ською мовою їх, як насрано всюди", - пише користувач.
Раніше ми писали, через пісні Лепса дівчину виштовхали з кафе і ледь не побили.
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