"Мразота!" Во Львове на рынке вспыхнул языковой скандал из-за "рускоговорящих"

Детали конфликта

Продавец не захотела обслуживать женщину, говорящую на русском языке. Ей объяснили, что она находится во Львове и должна говорить по-украински. На что женщина ответила нецензурной лексикой.

Русскоязычная женщина в ответ заявила, что знает украинский лучше, чем продавец и даже сказала несколько слов на украинском.

Потом покупатель стала возмущаться, что, мол, забыла спросить, на каком языке должна говорить и добавила, что война началась именно из-за таких людей, которые говорят на украинском и требуют говорить на нем русскоязычных.

Смотрите на видео ниже детали скандала (18+):

Пользователи в соцсетях пишут, что такая проблема - с русским языком, будет в Украине еще не один год.

"Стільки маємо витрачати енергії на сварки, бо є українці, що вперто захищають мову вбивць і катів наших чоловіків. Та вже б перейшли на українську і забули ту проблему і мос*аль би не розказував про один народ, але люди неосвічені і не можуть зрозуміти", - написал один из пользователей.

"Люди добрі, ми ще по закінченню війни будем боротись з каца*ською мовою їх, як насрано всюди", - пишет пользователь.