"Мразота!" Во Львове на рынке вспыхнул языковой скандал из-за "рускоговорящих"

Во Львове на Привокзальном рынке случился языковой конфликт из-за "русскоговорящей" женщины, которую отказались обслуживать.
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Продавец не захотела обслуживать женщину, говорящую на русском языке. Ей объяснили, что она находится во Львове и должна говорить по-украински. На что женщина ответила нецензурной лексикой.
Русскоязычная женщина в ответ заявила, что знает украинский лучше, чем продавец и даже сказала несколько слов на украинском.
Потом покупатель стала возмущаться, что, мол, забыла спросить, на каком языке должна говорить и добавила, что война началась именно из-за таких людей, которые говорят на украинском и требуют говорить на нем русскоязычных.
Пользователи в соцсетях пишут, что такая проблема - с русским языком, будет в Украине еще не один год.
"Стільки маємо витрачати енергії на сварки, бо є українці, що вперто захищають мову вбивць і катів наших чоловіків. Та вже б перейшли на українську і забули ту проблему і мос*аль би не розказував про один народ, але люди неосвічені і не можуть зрозуміти", - написал один из пользователей.
"Люди добрі, ми ще по закінченню війни будем боротись з каца*ською мовою їх, як насрано всюди", - пишет пользователь.
Раньше мы писали, что из-за песен Лепса девушку вытолкали из кафе и чуть не избили.
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