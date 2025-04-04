Мозг как часы: 12 способов сохранить его молодость и не дать "заржаветь"

Человеческий мозг - это невероятно сложная структура, управляющая всем нашим организмом. Простые ежедневные привычки могут улучшить вашу память, концентрацию и общее когнитивное здоровье и уберечь ваш мозг от старения.

12 секретов, которые помогут вам сохранить ясность ума на долгие годы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост диетолога Олега Швеца в Facebook.

Активно используйте мозг

Регулярные умственные упражнения помогают сохранять остроту ума. Люди, которые активно занимаются интеллектуальной деятельностью, дольше остаются сообразительными. Чтение книг, посещение музеев, лекций, игры и изучение иностранных языков - простые, но действенные способы тренировки мозга.

Выходите за рамки привычного

Ученые из Университета Дюка разработали "нейробику" - комплекс упражнений, заставляющих мозг мыслить нестандартно. Используйте все пять органов чувств для тренировки мозга: если вы правша, попробуйте использовать левую руку, смените маршрут на работу, попробуйте узнать еду на вкус с закрытыми глазами.

Двигайтесь

Физические упражнения, особенно кардионагрузки (ходьба, плавание), положительно влияют на когнитивные функции. Они улучшают кровообращение мозга и связи между нейронами, что способствует улучшению памяти, воображения и планирования.

Здоровое питание - залог ясного ума

Выбирайте продукты, полезные для сердца и контроля веса. Ожирение в среднем возрасте вдвое повышает риск деменции. Контролируйте уровень холестерина и давление.

Запекайте или готовьте на гриле вместо жарки.

Используйте полезные жиры (оливковое масло, орехи, семена).

Употребляйте разнообразные фрукты и овощи.

Ешьте рыбу.

Алкоголь - в умеренных количествах

Чрезмерное употребление алкоголя негативно влияет на мозг, нарушая суждения, речь, координацию и память. Хронический алкоголизм приводит к необратимому уменьшению лобных долей мозга. Рекомендуемая доза: не более 1 порции (пива, вина, крепкого алкоголя) для женщин и 2 - для мужчин в день.

Видеоигры - не только развлечение

Исследования показывают, что видеоигры стимулируют участки мозга, ответственные за движение, память, планирование и мелкую моторику. Хотя некоторые эксперты считают, что игры улучшают только навыки игры, они могут быть полезной тренировкой для мозга.

Музыка - для развития мозга

Обучение игре на музыкальном инструменте в детстве способствует развитию мышления во взрослом возрасте. Музыка улучшает память, планирование и координацию. И никогда не поздно научиться играть на музыкальном инструменте.

Общайтесь

Социальная активность положительно влияет на умственные способности. Участвуйте в волонтерских программах, посещайте курсы, общайтесь с друзьями.

Контролируйте стресс

Хронический стресс вредит серому веществу мозга. Существует множество способов расслабиться: глубокое дыхание, смех, музыка, йога, медитация, общение.

Спите достаточно

Качественный сон необходим для обучения и запоминания новой информации. Взрослые нуждаются в 7-8 часах сна каждую ночь, чтобы мозг мог эффективно очищаться от токсинов.

Тренируйте память

С возрастом память может ухудшаться. Используйте органайзер, календарь, напоминания на телефоне. Сосредотачивайтесь на одной задаче за раз, изучайте новую информацию постепенно.

Игры с именами

Чтобы лучше запоминать имена, повторяйте их во время разговора (вслух или мысленно), создавайте ассоциации.