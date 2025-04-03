Які дерева категорично не можна обрізати навесні: про це не знають навіть досвідчені садівники

Чому кісточкові рослини краще не обрізати навесні

Один з основних принципів обрізки садових культур - це врахування періоду їх активного росту та розвитку. Такі кісточкові рослини не дуже добре переносять обрізку на початку весни:

вишня

черешня

абрикос

персик

горіх

Причина цього криється у тому, що у багатьох з них плодова брунька формується на кінцях гілок. Якщо обрізати ці дерева в квітні, можна не тільки ослабити рослину, але й позбавити себе врожаю на майбутній рік. Обрізка в осінній період дозволяє зберегти продуктивність дерев, тому її рекомендується проводити саме в цей час.

Крім того, обрізка в осінь допомагає уникнути занадто інтенсивного сокоруху, який може знизити зимостійкість рослин. Для отримання здорових і сильних дерев краще обирати більш м'який час року для обрізки, що забезпечить рослині шанс на відновлення до зими.

Чому не можна обрізати весняноцвітучі кущі

Ще однією категорією рослин, яку не слід обрізати весною, є весняноцвітучі кущі. До цієї групи відносяться такі популярні культури, як

сирень

жасмин

міндаль

альпійська троянда

форзиція

жимолость

азалія

гортензія

барбарис

Всі ці рослини формують свої квіти на пагонах минулого року, тому обрізка в період ранньої весни може призвести до того, що ви залишитесь без цвітіння на наступний сезон.

Ідеальний час для обрізки таких рослин - після завершення цвітіння. Якщо ви зробите це влітку або після зів'янення квітів, ваш сад продовжить радувати вас своїм виглядом, а кущі матимуть достатньо часу для відновлення та підготовки до зимового періоду.

Додатково варто зазначити, що збереження гілок під час цвітіння допомагає зберігати природну форму рослини і захищає її від небажаних пошкоджень.

Багато хвойних рослин не варто обрізати навесні (фото: Freepik.com)

Чому не можна обрізати хвойні рослини

Хвойні рослини, такі як кипарис та ялівець, також потребують особливого підходу при обрізці. Вони не люблять обрізку в період активного сокоруху, оскільки це може негативно позначитися на їхньому здоров'ї.

Якщо обрізати хвойні вчасно навесні, ви можете зробити їх уразливими до заморозків і низьких температур. Це може призвести до відмирання пагонів та зниження загального стану рослини.

Замість того, щоб обрізати хвойні в весняний період, краще відкласти цю процедуру на осінь, коли температура стає більш стабільною, а рослини готові до зими. Це дозволить зберегти структуру рослин і зміцнити їх перед зимовими холодами.

Пам’ятайте, що кожна рослина має свої вимоги до часу обрізки, і правильний догляд допоможе вам підтримати їх здоров'я та красу на довгі роки.

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