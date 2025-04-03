Які дерева категорично не можна обрізати навесні: про це не знають навіть досвідчені садівники

Обрізка рослин навесні потрібна для активного відновлення садів, коли природа починає прокидатися після зимового сну. Однак не всі рослини готові до обробки в цей період, і неправильно проведена обрізка може призвести до серйозних проблем.
РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, які рослини краще залишити в спокої весною, щоб уникнути негативних наслідків.
Один з основних принципів обрізки садових культур - це врахування періоду їх активного росту та розвитку. Такі кісточкові рослини не дуже добре переносять обрізку на початку весни:
Причина цього криється у тому, що у багатьох з них плодова брунька формується на кінцях гілок. Якщо обрізати ці дерева в квітні, можна не тільки ослабити рослину, але й позбавити себе врожаю на майбутній рік. Обрізка в осінній період дозволяє зберегти продуктивність дерев, тому її рекомендується проводити саме в цей час.
Крім того, обрізка в осінь допомагає уникнути занадто інтенсивного сокоруху, який може знизити зимостійкість рослин. Для отримання здорових і сильних дерев краще обирати більш м'який час року для обрізки, що забезпечить рослині шанс на відновлення до зими.
Ще однією категорією рослин, яку не слід обрізати весною, є весняноцвітучі кущі. До цієї групи відносяться такі популярні культури, як
Всі ці рослини формують свої квіти на пагонах минулого року, тому обрізка в період ранньої весни може призвести до того, що ви залишитесь без цвітіння на наступний сезон.
Ідеальний час для обрізки таких рослин - після завершення цвітіння. Якщо ви зробите це влітку або після зів'янення квітів, ваш сад продовжить радувати вас своїм виглядом, а кущі матимуть достатньо часу для відновлення та підготовки до зимового періоду.
Додатково варто зазначити, що збереження гілок під час цвітіння допомагає зберігати природну форму рослини і захищає її від небажаних пошкоджень.
Хвойні рослини, такі як кипарис та ялівець, також потребують особливого підходу при обрізці. Вони не люблять обрізку в період активного сокоруху, оскільки це може негативно позначитися на їхньому здоров'ї.
Якщо обрізати хвойні вчасно навесні, ви можете зробити їх уразливими до заморозків і низьких температур. Це може призвести до відмирання пагонів та зниження загального стану рослини.
Замість того, щоб обрізати хвойні в весняний період, краще відкласти цю процедуру на осінь, коли температура стає більш стабільною, а рослини готові до зими. Це дозволить зберегти структуру рослин і зміцнити їх перед зимовими холодами.
Пам’ятайте, що кожна рослина має свої вимоги до часу обрізки, і правильний догляд допоможе вам підтримати їх здоров'я та красу на довгі роки.
Вас може зацікавити
При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти Agro-market.net, Zemliak.com та Semena.in.ua.