Можуть викликати головний біль та підвищувати тиск. Лікар назвав краплі в ніс, які не лікують нічого

Судинозвужувальні краплі - це дуже популярна група препаратів в Україні. Але такі ліки не вирішують проблему.

Чому такі краплі в ніс не лікують, - розповів на Facebook сімейний лікар із Золотоноші Олександр Прокопчук.

Які краплі відносяться до судинозвужувальних

Типовими представниками цієї групи є: ксилометазолін, оксиметазолін, нафазолін.

"Всі ці препарати є "родичами" адреналіну і весь їхній лікувальний ефект полягає в дії на адренорецептори, що викликає спазм судин, а він у свою чергу і дає те ж блаженне почуття вільного носового дихання", - повідомив лікар.

Ці ліки дуже популярні, тому що ефект люди відчувають одразу. Тому вони і є препаратами, що мають симптоматичну дію і впливають тільки на закладення носа, але нічого не лікують.

Які недоліки у цих крапель

Набряк слизової – це захисний механізм нашого носа як бар'єрного органу. Звичайно, він завдає дискомфорту, особливо пацієнтам з хронічним алергічним ринітом. Однак, знову ж таки, це потрібна захисна реакція.

Ці препарати мають ефект тахіфілаксії. Тобто, з кожним новим використанням препарату їхній ефект зменшується, а після того, як препарат перестає діяти, набряк ще більше посилюється.

Принцип дії препаратів - спазм судин. Тобто використовуючи їх, ви свідомо зменшуєте кровопостачання органу імунної системи з усіма наслідками. А неконтрольоване їх вживання призводить до психічної залежності та розвитку медикаментозного риніту. Тому ці препарати можна використовувати до 3 діб у дітей, і максимум до 5 діб у дорослих.

Судинозвужувальні краплі діють місцево, викликаючи спазми судин у носі. Однак передозувавши їх, ви можете отримати серцебиття, головний біль та підвищення тиску. А тому пацієнтам із серцево-судинними захворюваннями потрібно бути вкрай обережними при використанні цих препаратів.

Що потрібно пам'ятати

Пам'ятайте, що ці препарати нічого не лікують. Однак, вони добре знімають симптоми. І при розумному застосуванні насправді можуть полегшити стан пацієнта. Проте їхнє бездумне використання може призвести до тяжких наслідків, з якими потім вкрай важко боротися.