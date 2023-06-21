Могут вызвать головную боль и повышать давление. Врач назвал капли в нос, которые не лечат ничего

Сосудосуживающие капли - это очень популярная группа препаратов в Украине. Но такие лекарства не решают проблему.

Почему такие капли в нос не лечат, - рассказал на Facebook семейный врач из Золотоноши Александр Прокопчук.

Какие капли относятся к сосудосуживающим

Типичными представителями этой группы являются: ксилометазолин, оксиметазолин, нафазолин.

"Все эти препараты являются "родственниками" адреналина и весь их лечебный эффект заключается в действии на адренорецепторы, вызывающий спазм сосудов, а он в свою очередь и дает то же блаженное чувство свободного носового дыхания", - сообщил врач.

Эти лекарства очень популярны, так как эффект люди чувствуют сразу. Поэтому они и являются препаратами, обладающими симптоматическим действием и влияющими только на заложение носа, но абсолютно не лечащими ничего.

Какие недостатки у этих капель

Отек слизистой – это защитный механизм нашего носа, как барьерного органа. Конечно, он доставляет дискомфорт, особенно пациентам с хроническим аллергическим ринитом. Однако, опять же, это нужная защитная реакция.

Эти препараты оказывают эффект тахифилаксии. То есть, с каждым новым использованием препарата их эффект уменьшается, а после того как препарат перестает действовать, отек еще больше усиливается.

Принцип действия препаратов - спазм сосудов. То есть используя их, вы сознательно уменьшаете кровоснабжение органа иммунной системы со всеми вытекающими последствиями. А неконтролируемое их употребление приводит к психической зависимости и развитию медикаментозного ринита. Поэтому данные препараты можно использовать до 3 суток у детей, и максимум до 5 суток у взрослых.

Сосудосуживающие капли действуют местно, вызывая спазмы сосудов в носу. Однако передозировав их, вы можете получить сердцебиение, головную боль и повышение давления. А потому, пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями нужно быть крайне осторожными при использовании этих препаратов.

Что нужно помнить

Помните, что эти препараты ничего не лечат. Однако они хорошо снимают симптомы. И при умном применении, действительно могут облегчить состояние пациента. Однако их бездумное использование может привести к тяжелым последствиям, с которыми потом крайне трудно бороться.