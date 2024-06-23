"Можуть служити добру справу". Мандзяк розказав, які цукрозамінники безпечні

Цукрозамінники, які представлені на українському ринку, одобрені різними організаціями, які займаються харчуванням, та пройшли низку випробувань. Загалом, такі продукти не є шкідливими та являються безпечними для здорової людини.

Про це в ексклюзивному коментарі для РБК-Україна розповів професійний фітнес-тренер Віктор Мандзяк.

Що відомо про цукрозамінники

Експерт назвав цукрозамінники, які можна вживати. До них відносяться - сукралоза, аспартам, стевія.

"Інколи їх навіть вигідно вживати, тому що вони дають солодкий смак і не містять калорій", - повідомив Віктор.

Експериментальні дані показують, що люди, які вживають цукрозамінники, споживають менше калорій, тому що вони заміняють напоями на цукрозамінниках звичайні напої, в основі яких цукор.

"При грамотному використанні цукрозамінники можуть служити добру справу людині, яка слідкує за вагою та хоче не перевищувати добову калорійність", - резюмував фітнес-тренер.

Для довідки

Цукрозамінники є різноманітними хімічними речовинами, які додаються до їжі або напоїв для підсолоджування їх без використання цукру. Ось деякі з найбільш відомих і безпечних цукрозамінників:

Сукралоза

Цей замінник цукру є одним з найпопулярніших і вивчених. Він не має калорій і не впливає на рівень цукру в крові.

Аспартам

Використовується у багатьох безцукрових продуктах. Однак він не рекомендується для людей з фенілкетонурією (рідкісною генетичною хворобою).

Сахарин

Цей цукрозамінник також без калорій і має досить довгу історію використання. Дослідження показують, що він безпечний для споживання.

Цикламати

Використовуються у багатьох країнах, але у деяких місцях їх використання обмежено або заборонено через сумніви щодо безпеки.

Стевіозид (стевія)

Екстракт з листя стевії, який має природнє походження і використовується як натуральний цукрозамінник.