Можуть бути ще північні сяйва: на Землю сунуть дуже потужні магнітні бурі

Що таке магнітна буря

Численні вибухи та сплески, які виникають на Сонці, провокують викиди сонячної енергії. Вона розсіюється у різних напрямах, зокрема й у сторону Землі. Ця енергія складається з заряджених частинок - протонів та електронів. Вони здатні швидко переміщатися у просторі.

Коли енергія досягає магнітосфери Землі, вона провокує активність, яку називають сонячними чи магнітними бурями. Вчені розрізняють різну потужність та класифікацій - від помірним бур до геомагнітних штормів.

Усі бурі до К-індексу 4 - це помірні та малопотужні, а після К-індексу 5 - бурі червоного рівня, сильні. Чим вище індекс - тим більше може бути наслідків.

Вони можуть викликати збій у роботі супутників, мобільного зв'язку, електроніки, GPRS. При бурях К-індексу 7 та 8 люди можуть спостерігати таке унікальне явище, як полярне сяйво.

Що відомо про найближчі бурі

У неділю, 5 листопада, Землю накрила буря К-індексу 7, яка викликала північне сяйво. Українці на Лівобережні частині країни мали змогу побачити це унікальне явище і фото заполонили інтернет.

Північне сяйво 5 листопада (фото: Meteoagent)

Понеділок, 6 листопада та вівторок, 7 листопада - за даними супутникових систем NOAA, TESIS та міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі, охопила буря К-індексу 6. Це досить потужна магнітна буря червоного рівня.

А у середу, 8 листопада, можуть знову виникнути північні сяйва, бо спеціалісти прогнозують потужний геошторм з К-індексом 8. У спокійний стан магнітосфера прийде тільки у другій половині тижня, з 9 листопада.

Прогноз магнітних бур (скриншот)

Вплив магнітної бурі на людину

Вчені багато років вивчають здатність магнітних бур впливати на самопочуття людини й вже є чимало досліджень, які підтверджують такий взаємозв'язок. Люди в такі дні часто скаржаться на головні болі, слабкість, втому. Найбільше у такі дні звернень до кардіологів.

Часті скарги:

Головний біль

Запаморочення

Мігрень

Надмірна сонливість у денний час

Безсоння вночі

Загальна слабкість

Швидка втомлюваність

Загальне погіршення самопочуття

Зниження концентрації

Підвищення тривожності

Пригніченість

Дратівливість

Агресія

Найбільшу небезпеку потужні магнітні бурі становлять для астронавтів, які знаходяться поза зоною захисного екрану земної атмосфери. В них є ризик піддаватися впливу високих рівнів радіації, а це у рази підвищує імовірність виникнення раку.

Як знизити вплив магнітної бурі

Лікарі зазвичай дають загальні рекомендації:

Повноцінно висипатися та дотримуватися графіка сну (не менш як 7-9 годин на добу)

Дотримуватися балансу навантаження та відпочинку - не перенапружуватися, не виснажувати себе

Обов'язково потрібно щодня гуляти на свіжому повітрі - це насичує мозок киснем. Також варто частіше провітрювати приміщення.

Зменшити психоемоційні навантаження та стрес

Повноцінно харчуватися, вживати достатню кількість води, відмовитися від куріння, алкогольних напоїв та шкідливої їжі.

При необхідності - звертатися за консультацією до лікаря.