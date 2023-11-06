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Могут быть еще северные сияния: на Землю двигаются очень мощные магнитные бури

Ожидается еще одна мега-мощная магнитная буря (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Магнитные бури очень высокого уровня ожидаются в ближайшие несколько дней. Вчера во время появления северного сияния над Украиной были магнитные бури К-индекса 7. А на этой неделе ожидается невероятная мощная буря К-индекса 8.

Что известно об этих магнитных бурях, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на данные Meteoagent.

Что такое магнитная буря

Многочисленные взрывы и всплески, возникающие на Солнце, провоцируют выбросы солнечной энергии. Она рассеивается по разным направлениям, в том числе и в сторону Земли. Эта энергия состоит из заряженных частиц - протонов и электронов. Они способны быстро перемещаться по пространству.

Когда энергия достигает магнитосферы Земли, она провоцирует активность, называемую солнечными или магнитными бурями. Ученые различают разную мощность и классификацию – от умеренных бурь до геомагнитных штормов.

Все бури к К-индексу 4 - это умеренные и маломощные, а после К-индексу 5 - бурые красного уровня, сильные. Чем выше индекс - тем больше может быть последствий.

Они могут вызвать сбой в работе спутников, мобильной связи, электроники, GPRS. При бурях К-индекса 7 и 8 люди могут наблюдать такое уникальное явление, как полярное сияние.

Что известно о ближайших бурях

В воскресенье, 5 ноября, Землю накрыла буря К-индекса 7, вызвавшая северное сияние. Украинцы на Левобережной части страны могли увидеть это уникальное явление и фото заполонили интернет.

Северное сияние 5 ноября (фото: Meteoagent)

Понедельник, 6 ноября и вторник, 7 ноября - по данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий во всем мире, охватила буря К-индекса 6. Это достаточно мощная магнитная буря красного уровня.

А в среду, 8 ноября, могут снова возникнуть северные сияния, потому что специалисты прогнозируют мощный геошторм с К-индексом 8. В спокойное состояние магнитосфера придет только во второй половине недели с 9 ноября.

Прогноз магнитных бурь (скриншот)

Воздействие магнитной бури на человека

Ученые многие годы изучают способность магнитных бурь влиять на самочувствие человека и уже есть немало исследований, подтверждающих такую взаимосвязь. Люди в такие дни часто жалуются на головные боли, слабость, усталость. Больше всего в такие дни обращений к кардиологам.

Частые жалобы:

  • Головная боль
  • Головокружение
  • Мигрень
  • Чрезмерная сонливость в дневное время
  • Бессонница ночью
  • Общая слабость
  • Быстрая утомляемость
  • Общее ухудшение самочувствия
  • Снижение концентрации
  • Повышение тревожности
  • Подавленность
  • Раздражительность
  • Агрессия

Наибольшую опасность мощные магнитные бури представляют для астронавтов, находящихся вне зоны защитного экрана земной атмосферы. У них есть риск подвергаться воздействию высоких уровней радиации, что в разы повышает вероятность возникновения рака.

Как снизить влияние магнитной бури

Врачи обычно дают общие рекомендации:

Полноценно высыпаться и соблюдать график сна (не менее 7-9 часов в сутки)

Соблюдать баланс нагрузки и отдыха - не перенапрягаться, не истощать себя

Обязательно нужно ежедневно гулять на свежем воздухе – это насыщает мозг кислородом. Также следует почаще проветривать помещение.

Уменьшить психоэмоциональные нагрузки и стресс

Полноценно питаться, употреблять достаточное количество воды, отказаться от курения, алкогольных напитков и вредной пищи.

При необходимости - обращаться за консультацией к врачу.

 

Кстати, раньше мы писали о том, почему возникло северное сияние над Украиной.

А еще рассказывали о том, какой вид головных болей сейчас бывает у каждого украинца.

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