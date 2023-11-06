Можуть бути ще північні сяйва: на Землю сунуть дуже потужні магнітні бурі
Магнітні бурі дуже високого рівня очікуються у найближчі декілька днів. Вчора, під час з'явлення північного сяйва над Україною, були магнітні бурі К-індексу 7. А цього тижня очікується неймовірна потужна буря К-індексу 8.
Що відомо про ці магнітні бурі, повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на дані Meteoagent.
Що таке магнітна буря
Численні вибухи та сплески, які виникають на Сонці, провокують викиди сонячної енергії. Вона розсіюється у різних напрямах, зокрема й у сторону Землі. Ця енергія складається з заряджених частинок - протонів та електронів. Вони здатні швидко переміщатися у просторі.
Коли енергія досягає магнітосфери Землі, вона провокує активність, яку називають сонячними чи магнітними бурями. Вчені розрізняють різну потужність та класифікацій - від помірним бур до геомагнітних штормів.
Усі бурі до К-індексу 4 - це помірні та малопотужні, а після К-індексу 5 - бурі червоного рівня, сильні. Чим вище індекс - тим більше може бути наслідків.
Вони можуть викликати збій у роботі супутників, мобільного зв'язку, електроніки, GPRS. При бурях К-індексу 7 та 8 люди можуть спостерігати таке унікальне явище, як полярне сяйво.
Що відомо про найближчі бурі
У неділю, 5 листопада, Землю накрила буря К-індексу 7, яка викликала північне сяйво. Українці на Лівобережні частині країни мали змогу побачити це унікальне явище і фото заполонили інтернет.
Північне сяйво 5 листопада (фото: Meteoagent)
Понеділок, 6 листопада та вівторок, 7 листопада - за даними супутникових систем NOAA, TESIS та міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі, охопила буря К-індексу 6. Це досить потужна магнітна буря червоного рівня.
А у середу, 8 листопада, можуть знову виникнути північні сяйва, бо спеціалісти прогнозують потужний геошторм з К-індексом 8. У спокійний стан магнітосфера прийде тільки у другій половині тижня, з 9 листопада.
Прогноз магнітних бур (скриншот)
Вплив магнітної бурі на людину
Вчені багато років вивчають здатність магнітних бур впливати на самопочуття людини й вже є чимало досліджень, які підтверджують такий взаємозв'язок. Люди в такі дні часто скаржаться на головні болі, слабкість, втому. Найбільше у такі дні звернень до кардіологів.
Часті скарги:
- Головний біль
- Запаморочення
- Мігрень
- Надмірна сонливість у денний час
- Безсоння вночі
- Загальна слабкість
- Швидка втомлюваність
- Загальне погіршення самопочуття
- Зниження концентрації
- Підвищення тривожності
- Пригніченість
- Дратівливість
- Агресія
Найбільшу небезпеку потужні магнітні бурі становлять для астронавтів, які знаходяться поза зоною захисного екрану земної атмосфери. В них є ризик піддаватися впливу високих рівнів радіації, а це у рази підвищує імовірність виникнення раку.
Як знизити вплив магнітної бурі
Лікарі зазвичай дають загальні рекомендації:
Повноцінно висипатися та дотримуватися графіка сну (не менш як 7-9 годин на добу)
Дотримуватися балансу навантаження та відпочинку - не перенапружуватися, не виснажувати себе
Обов'язково потрібно щодня гуляти на свіжому повітрі - це насичує мозок киснем. Також варто частіше провітрювати приміщення.
Зменшити психоемоційні навантаження та стрес
Повноцінно харчуватися, вживати достатню кількість води, відмовитися від куріння, алкогольних напоїв та шкідливої їжі.
При необхідності - звертатися за консультацією до лікаря.
До речі, раніше ми писали про те, чому виникло північне сяйво над Україною.
А ще розповідали про те, який вид головного болю зараз буває у кожного українця.