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Можуть бути ще північні сяйва: на Землю сунуть дуже потужні магнітні бурі

Понеділок 06 листопада 2023 14:55
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Можуть бути ще північні сяйва: на Землю сунуть дуже потужні магнітні бурі Очікується ще одна мега-потужна магнітна буря (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Магнітні бурі дуже високого рівня очікуються у найближчі декілька днів. Вчора, під час з'явлення північного сяйва над Україною, були магнітні бурі К-індексу 7. А цього тижня очікується неймовірна потужна буря К-індексу 8.

Що відомо про ці магнітні бурі, повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на дані Meteoagent.

Що таке магнітна буря

Численні вибухи та сплески, які виникають на Сонці, провокують викиди сонячної енергії. Вона розсіюється у різних напрямах, зокрема й у сторону Землі. Ця енергія складається з заряджених частинок - протонів та електронів. Вони здатні швидко переміщатися у просторі.

Коли енергія досягає магнітосфери Землі, вона провокує активність, яку називають сонячними чи магнітними бурями. Вчені розрізняють різну потужність та класифікацій - від помірним бур до геомагнітних штормів.

Усі бурі до К-індексу 4 - це помірні та малопотужні, а після К-індексу 5 - бурі червоного рівня, сильні. Чим вище індекс - тим більше може бути наслідків.

Вони можуть викликати збій у роботі супутників, мобільного зв'язку, електроніки, GPRS. При бурях К-індексу 7 та 8 люди можуть спостерігати таке унікальне явище, як полярне сяйво.

Що відомо про найближчі бурі

У неділю, 5 листопада, Землю накрила буря К-індексу 7, яка викликала північне сяйво. Українці на Лівобережні частині країни мали змогу побачити це унікальне явище і фото заполонили інтернет.

Можуть бути ще північні сяйва: на Землю сунуть дуже потужні магнітні буріМожуть бути ще північні сяйва: на Землю сунуть дуже потужні магнітні буріМожуть бути ще північні сяйва: на Землю сунуть дуже потужні магнітні бурі

Північне сяйво 5 листопада (фото: Meteoagent)

Понеділок, 6 листопада та вівторок, 7 листопада - за даними супутникових систем NOAA, TESIS та міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі, охопила буря К-індексу 6. Це досить потужна магнітна буря червоного рівня.

А у середу, 8 листопада, можуть знову виникнути північні сяйва, бо спеціалісти прогнозують потужний геошторм з К-індексом 8. У спокійний стан магнітосфера прийде тільки у другій половині тижня, з 9 листопада.

Можуть бути ще північні сяйва: на Землю сунуть дуже потужні магнітні бурі

Прогноз магнітних бур (скриншот)

Вплив магнітної бурі на людину

Вчені багато років вивчають здатність магнітних бур впливати на самопочуття людини й вже є чимало досліджень, які підтверджують такий взаємозв'язок. Люди в такі дні часто скаржаться на головні болі, слабкість, втому. Найбільше у такі дні звернень до кардіологів.

Часті скарги:

  • Головний біль
  • Запаморочення
  • Мігрень
  • Надмірна сонливість у денний час
  • Безсоння вночі
  • Загальна слабкість
  • Швидка втомлюваність
  • Загальне погіршення самопочуття
  • Зниження концентрації
  • Підвищення тривожності
  • Пригніченість
  • Дратівливість
  • Агресія

Найбільшу небезпеку потужні магнітні бурі становлять для астронавтів, які знаходяться поза зоною захисного екрану земної атмосфери. В них є ризик піддаватися впливу високих рівнів радіації, а це у рази підвищує імовірність виникнення раку.

Як знизити вплив магнітної бурі

Лікарі зазвичай дають загальні рекомендації:

Повноцінно висипатися та дотримуватися графіка сну (не менш як 7-9 годин на добу)

Дотримуватися балансу навантаження та відпочинку - не перенапружуватися, не виснажувати себе

Обов'язково потрібно щодня гуляти на свіжому повітрі - це насичує мозок киснем. Також варто частіше провітрювати приміщення.

Зменшити психоемоційні навантаження та стрес

Повноцінно харчуватися, вживати достатню кількість води, відмовитися від куріння, алкогольних напоїв та шкідливої їжі.

При необхідності - звертатися за консультацією до лікаря.

До речі, раніше ми писали про те, чому виникло північне сяйво над Україною.

А ще розповідали про те, який вид головного болю зараз буває у кожного українця.

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