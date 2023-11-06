Могут быть еще северные сияния: на Землю двигаются очень мощные магнитные бури
Магнитные бури очень высокого уровня ожидаются в ближайшие несколько дней. Вчера во время появления северного сияния над Украиной были магнитные бури К-индекса 7. А на этой неделе ожидается невероятная мощная буря К-индекса 8.
Что известно об этих магнитных бурях, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на данные Meteoagent.
Что такое магнитная буря
Многочисленные взрывы и всплески, возникающие на Солнце, провоцируют выбросы солнечной энергии. Она рассеивается по разным направлениям, в том числе и в сторону Земли. Эта энергия состоит из заряженных частиц - протонов и электронов. Они способны быстро перемещаться по пространству.
Когда энергия достигает магнитосферы Земли, она провоцирует активность, называемую солнечными или магнитными бурями. Ученые различают разную мощность и классификацию – от умеренных бурь до геомагнитных штормов.
Все бури к К-индексу 4 - это умеренные и маломощные, а после К-индексу 5 - бурые красного уровня, сильные. Чем выше индекс - тем больше может быть последствий.
Они могут вызвать сбой в работе спутников, мобильной связи, электроники, GPRS. При бурях К-индекса 7 и 8 люди могут наблюдать такое уникальное явление, как полярное сияние.
Что известно о ближайших бурях
В воскресенье, 5 ноября, Землю накрыла буря К-индекса 7, вызвавшая северное сияние. Украинцы на Левобережной части страны могли увидеть это уникальное явление и фото заполонили интернет.
Северное сияние 5 ноября (фото: Meteoagent)
Понедельник, 6 ноября и вторник, 7 ноября - по данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий во всем мире, охватила буря К-индекса 6. Это достаточно мощная магнитная буря красного уровня.
А в среду, 8 ноября, могут снова возникнуть северные сияния, потому что специалисты прогнозируют мощный геошторм с К-индексом 8. В спокойное состояние магнитосфера придет только во второй половине недели с 9 ноября.
Прогноз магнитных бурь (скриншот)
Воздействие магнитной бури на человека
Ученые многие годы изучают способность магнитных бурь влиять на самочувствие человека и уже есть немало исследований, подтверждающих такую взаимосвязь. Люди в такие дни часто жалуются на головные боли, слабость, усталость. Больше всего в такие дни обращений к кардиологам.
Частые жалобы:
- Головная боль
- Головокружение
- Мигрень
- Чрезмерная сонливость в дневное время
- Бессонница ночью
- Общая слабость
- Быстрая утомляемость
- Общее ухудшение самочувствия
- Снижение концентрации
- Повышение тревожности
- Подавленность
- Раздражительность
- Агрессия
Наибольшую опасность мощные магнитные бури представляют для астронавтов, находящихся вне зоны защитного экрана земной атмосферы. У них есть риск подвергаться воздействию высоких уровней радиации, что в разы повышает вероятность возникновения рака.
Как снизить влияние магнитной бури
Врачи обычно дают общие рекомендации:
Полноценно высыпаться и соблюдать график сна (не менее 7-9 часов в сутки)
Соблюдать баланс нагрузки и отдыха - не перенапрягаться, не истощать себя
Обязательно нужно ежедневно гулять на свежем воздухе – это насыщает мозг кислородом. Также следует почаще проветривать помещение.
Уменьшить психоэмоциональные нагрузки и стресс
Полноценно питаться, употреблять достаточное количество воды, отказаться от курения, алкогольных напитков и вредной пищи.
При необходимости - обращаться за консультацией к врачу.
Кстати, раньше мы писали о том, почему возникло северное сияние над Украиной.
А еще рассказывали о том, какой вид головных болей сейчас бывает у каждого украинца.