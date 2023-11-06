Могут быть еще северные сияния: на Землю двигаются очень мощные магнитные бури

Магнитные бури очень высокого уровня ожидаются в ближайшие несколько дней. Вчера во время появления северного сияния над Украиной были магнитные бури К-индекса 7. А на этой неделе ожидается невероятная мощная буря К-индекса 8.

Что известно об этих магнитных бурях, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на данные Meteoagent.

Что такое магнитная буря

Многочисленные взрывы и всплески, возникающие на Солнце, провоцируют выбросы солнечной энергии. Она рассеивается по разным направлениям, в том числе и в сторону Земли. Эта энергия состоит из заряженных частиц - протонов и электронов. Они способны быстро перемещаться по пространству.

Когда энергия достигает магнитосферы Земли, она провоцирует активность, называемую солнечными или магнитными бурями. Ученые различают разную мощность и классификацию – от умеренных бурь до геомагнитных штормов.

Все бури к К-индексу 4 - это умеренные и маломощные, а после К-индексу 5 - бурые красного уровня, сильные. Чем выше индекс - тем больше может быть последствий.

Они могут вызвать сбой в работе спутников, мобильной связи, электроники, GPRS. При бурях К-индекса 7 и 8 люди могут наблюдать такое уникальное явление, как полярное сияние.

Что известно о ближайших бурях

В воскресенье, 5 ноября, Землю накрыла буря К-индекса 7, вызвавшая северное сияние. Украинцы на Левобережной части страны могли увидеть это уникальное явление и фото заполонили интернет.

Северное сияние 5 ноября (фото: Meteoagent)

Понедельник, 6 ноября и вторник, 7 ноября - по данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий во всем мире, охватила буря К-индекса 6. Это достаточно мощная магнитная буря красного уровня.

А в среду, 8 ноября, могут снова возникнуть северные сияния, потому что специалисты прогнозируют мощный геошторм с К-индексом 8. В спокойное состояние магнитосфера придет только во второй половине недели с 9 ноября.

Прогноз магнитных бурь (скриншот)

Воздействие магнитной бури на человека

Ученые многие годы изучают способность магнитных бурь влиять на самочувствие человека и уже есть немало исследований, подтверждающих такую взаимосвязь. Люди в такие дни часто жалуются на головные боли, слабость, усталость. Больше всего в такие дни обращений к кардиологам.

Частые жалобы:

Головная боль

Головокружение

Мигрень

Чрезмерная сонливость в дневное время

Бессонница ночью

Общая слабость

Быстрая утомляемость

Общее ухудшение самочувствия

Снижение концентрации

Повышение тревожности

Подавленность

Раздражительность

Агрессия

Наибольшую опасность мощные магнитные бури представляют для астронавтов, находящихся вне зоны защитного экрана земной атмосферы. У них есть риск подвергаться воздействию высоких уровней радиации, что в разы повышает вероятность возникновения рака.

Как снизить влияние магнитной бури

Врачи обычно дают общие рекомендации:

Полноценно высыпаться и соблюдать график сна (не менее 7-9 часов в сутки)

Соблюдать баланс нагрузки и отдыха - не перенапрягаться, не истощать себя

Обязательно нужно ежедневно гулять на свежем воздухе – это насыщает мозг кислородом. Также следует почаще проветривать помещение.

Уменьшить психоэмоциональные нагрузки и стресс

Полноценно питаться, употреблять достаточное количество воды, отказаться от курения, алкогольных напитков и вредной пищи.

При необходимости - обращаться за консультацией к врачу.