Можуть бути небезпечними: 7 типів чоловіків, яких потрібно уникати в житті

Існують типи чоловіків, яких краще оминати та уникати контактів з ними. Вони можуть лише спустошити та наситити життя негативом.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram психолога Ірини Кулік.

Егоїсти

За словами психолога, це ті чоловіки, думають лише про себе і не приділяють уваги потребам інших.

Егоїзм не можна позбутися остаточно, але є можливість його підкорегувати. Якщо, наприклад, чоловік постійно говорить тільки про себе - не бійтеся його перебивати і розповідати про те, що вас хвилює. Цей "нечемний" метод поступово навчить вашого чоловіка (дружини) слухати вас і вислуховувати.

Негативники

Це люди, які завжди підкреслюють проблеми та негативні аспекти життя.

Кризи, конфлікти, істерики, скандали - все це ви отримуєте сповна. Такі люди отримують задоволення від самого процесу скандалу, але після нього ще й примудряються виставити себе жертвами і звинуватити вас.

Вони вважають, що все крутиться навколо них, всі неприємності трапляються тільки з ними. На думку токсичних людей все, що говорять і роблять інші люди - роблять їм на зло.

Нарциси

Психолог зазначила, що такі чоловіки постійно говорять про себе та милуються собою кожної миті.

Це самовпевнений чоловік, який не цінує свою жінку і щоразу натякає, що у нього є ще багато варіантів. Він впевнений, що ощасливить будь-яку дівчину лише своєю присутністю. Тому над стосунками він ніколи не буде працювати.

Абʼюз

Вони можуть використовувати психологічний або фізичний аб'юз.

Такі чоловіки постійно будуть лаяти дружину, що вона має поганий вигляд, не смачно готує або неякісно прибирає. Якщо в нього виникають проблеми на роботі, то звинувачувати у всьому буде дружину.

Не вміють зберігати вірність

Таких чоловіків легко виявити, вони постійно дивляться на інших жінок, і мають занадто багато подруг.

Вони дивляться на жінок інстинктивно. Вони можуть дивитися на когось занадто довго, так що ти вже помічаєш це.

Розпускають руки

Це дуже небезпечний тип чоловіків, які потім перетворюються в аб’юзерів і починають знущатись. Якщо у них поганий настрій, то вони можуть вдарити жінку.

Мають залежність

Такий чоловіків цікавлять лише азартні ігри, компʼютерні ігри та наркотики.

Експерт радить уникати таких типів чоловіків, адже вони можуть бути непередбачуваними та агресивними.