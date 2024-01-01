Могут быть опасными: 7 типов мужчин, которых нужно избегать в жизни

Есть типы мужчин, которых лучше обходить и избегать контактов с ними. Они могут только опустошить и насытить жизнь негативом.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram психолога Ирины Кулик.

Эгоисты

По словам психолога, это те мужчины, которые думают только о себе и не уделяют внимания потребностям других.

Эгоизм нельзя избавится окончательно, но есть возможность его подкорректировать. Если, например, мужчина постоянно говорит только о себе - не бойтесь его перебивать и рассказывать о том, что вас волнует. Этот "невежливый" метод постепенно научит вашего супруга (жены) слушать вас и выслушивать.

Отрицатели

Это люди, всегда подчеркивающие проблемы и негативные аспекты жизни.

Кризисы, конфликты, истерики, скандалы - все это вы получаете сполна. Такие люди получают удовольствие от самого процесса скандала, но после него еще умудряются выставить себя жертвами и обвинить вас.

Они считают, что все крутится вокруг них, все неприятности случаются только с ними. По мнению токсичных людей все, что говорят и делают другие люди - делают им во зло.

Нарциссы

Психолог отметила, что такие мужчины постоянно говорят о себе и любуются собой каждый миг.

Это самоуверенный мужчина, не ценящий свою женщину и каждый раз намекающий, что у него есть еще много вариантов. Он уверен, что осчастливит любую девушку своим присутствием. Поэтому над отношениями он никогда не будет работать.

Абьюз

Они могут использовать психологический или физический абьюз.

Такие мужчины постоянно будут ругать жену, что она выглядит плохо, не вкусно готовит или некачественно убирает. Если у него возникают проблемы на работе, то винить во всем будет жену.

Не умеют хранить верность

Таких мужчин легко обнаружить, они постоянно смотрят на других женщин и имеют слишком много подруг.

Они смотрят на женщин инстинктивно. Они могут смотреть на кого слишком долго, так что ты уже замечаешь это.

Распускают руки

Это очень опасный тип мужчин, которые затем превращаются в абьюзеров и начинают издеваться. Если у них плохое настроение, они могут ударить женщину.

Имеют зависимость

Таких мужчин интересуют только азартные игры, компьютерные игры и наркотики.

Эксперт советует избегать таких типов мужчин, они могут быть непредсказуемыми и агрессивными.