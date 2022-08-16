Можно ли жарить на оливковом масле: это стоит знать всем

Масло, полученное из оливок, в сравнении с другими маслами богаче на витамины и мононасыщенные жирные кислоты. Оно очень полезное для организма человека. Его обычно добавляют в салаты.

Можно ли на таком масле жарить - читайте ниже .

В частности, в состав оливкового масла входит до 85 % мононенасыщенных жирных кислот (антиоксиданты, полифенолы т. д), что защищают организм от "плохого" холестерина и развития атеросклероза. Также оно препятствует старению организма и служит профилактикой развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Можно ли на нем жарить

Некоторые люди считают, что жарить нужно только на оливковом масле, потому что оно полезнее. А другие считают, что термическая обработка убивает это масло.

Однако, если речь идет о масле Extra Virgin (высший сорт), то его лучше использовать для салатов и холодных соусов. Все потому, что во время нагревания оно теряет основную часть своих полезных свойств.

Если вам нужна температура приготовления выше 180 градусов, то лучше подойдет оливковое масло Pomace, которое выдерживает температуру около 260 градусов. Оно не имеет ни вкуса, ни запаха. Это идеальный вариант для жарки.

Также многие предпочитают в качестве места хранения оливкового масла холодильник. Однако даже при комнатной температуре все его полезные свойства сохраняются. Самое важное, чтобы вместимость с продуктом находилась как можно дальше от источников света. Идеальным местом будет темное прохладное помещение без лишних запахов.

Кроме того, некоторые хозяйки смешивают оливковое масло с подсолнечным, мотивируя это более экономичным расходованием продукта. Однако делать этого не следует.

Подсолнечное и другие известные масла имеют более низкую температуру горения. Это значит, что их фракции начнут сгорать раньше, чем разогреется оливковое масло. Пользы в итоге никакой не будет.