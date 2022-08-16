Чи можна смажити на оливковій олії: це варто знати усім

Олія, отримана з оливок, у порівнянні з іншими оліями багатша на вітаміни та мононасичені жирні кислоти. Вона дуже корисна для організму людини. Її зазвичай додають у салати.

Чи можна на такій олії смажити - читайте нижче .

Зокрема, до складу оливкової олії входить до 85 % мононенасичених жирних кислот (антиоксиданти, поліфеноли тощо), що захищає організм від "поганого" холестерину та розвитку атеросклерозу. Також вона перешкоджає старінню організму та служить профілактикою розвитку захворювань серцево-судинної системи.

Чи можна на ній смажити

Деякі люди вважають, що смажити потрібно тільки на оливковій олії, бо вона корисніша. А інші вважають, що термічна обробка вбиває цю олію.

Однак, якщо йдеться про олію Extra Virgin (вищий сорт), то її краще використовувати для салатів та холодних соусів. Все тому, що під час нагрівання вона втрачає основну частину своїх корисних властивостей.

Якщо вам потрібна температура приготування вище 180 градусів, то краще підійде оливкова олія Pomace, яка витримує температуру близько 260 градусів. Вона не має ні смаку, ні запаху. Це ідеальний варіант для смаження.

Також багато хто віддає перевагу в якості місця зберігання оливкової олії холодильник. Однак навіть при кімнатній температурі всі її корисні властивості зберігаються. Найважливіше, щоб місткість з продуктом перебувала якомога далі від джерел світла. Ідеальним місцем буде темне прохолодне приміщення без зайвих запахів.

Окрім того, деякі господині змішують оливкову олію з соняшниковою, мотивуючи це більш економічним витрачанням продукту. Однак робити цього не слід.

Соняшникова та інші відомі олії мають більш низьку температуру горіння. Це означає, що їх фракції почнуть згоряти раніше, ніж розігріється оливкова олія. Користі в результаті ніякої не буде.