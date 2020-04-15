Где можно заниматься спортом во время карантина: все детали

Карантин в Украине из-за коронавируса продлен до 24 апреля. При этом в стране закрыты тренажерные залы и фитнес центры. А в Киеве с недавнего времени запрещено тренироваться и в Гидропарке. Где можно заниматься спортом - в материале Styler.

В Украине с 6 апреля власти ужесточили карантин, и заниматься спортом стало запрещено на спортивных площадках. Остается, либо же тренироваться дома, либо не в людном месте. Кроме того, в городе можно осуществлять пробежки.

Бегать в городе не запрещено, но это нужно делать одному, или в компании одного человека. При этом лучше избегать общественные места, к которым также относятся остановки.

Бегать на стадионах не удастся. Их посещение под запретом. Кроме того, бегать запрещено и в парках, скверах или лесных зонах. Однако это ограничение можно обойти, если взять с собой собаку.

При этом можно бегать по улицам, тротуарам, вдоль трас и по дорогам с соблюдением правил дорожного движения. В лесу также разрешено бегать, если он не относится к лесопарковой части, поскольку там действуют те же ограничения, что и на парки и скверы.

Во время занятий спортом на улице нужно иметь документ, подтверждающий вашу личность. Кроме того, вы должны быть в маске если находитесь в общественных местах.

Напомним, что в киевском Гидропарке "копы" ловили полуголого нарушителя, который решил переплыть Днепр чтобы попасть к тренажерам, установленным под открытым небом.