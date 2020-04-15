Де можна займатися спортом під час карантину: всі деталі

Карантин в Україні через коронавірус продовжено до 24 квітня. При цьому в країні закриті тренажерні зали та фітнес центри. А в Києві з недавнього часу заборонено тренуватися і в Гідропарку. Де можна займатися спортом - в матеріалі Styler.

В Україні з 6 квітня влада посилила карантин, і займатися спортом стало заборонено на спортивних майданчиках. Залишається, або ж тренуватися вдома, або не в людному місці. Крім того, в місті можна здійснювати пробіжки.

Бігати в місті не заборонено, але це потрібно робити одному, або в компанії однієї людини. При цьому краще уникати громадські місця, до яких також відносяться зупинки.

Бігати на стадіонах не вдасться. Їх відвідування під забороною. Крім того, бігати заборонено і в парках, скверах або лісових зонах. Однак це обмеження можна обійти, якщо взяти з собою собаку.

При цьому можна бігати по вулицях, тротуарах, уздовж трас і по дорогах з дотриманням правил дорожнього руху. У лісі також дозволено бігати, якщо він не належить до лісопаркової частини, оскільки там діють ті ж обмеження, що і на парки і сквери.

Під час занять спортом на вулиці потрібно мати документ, що засвідчує вашу особу. Крім того, ви повинні бути в масці якщо знаходитесь в громадських місцях.

Нагадаємо, що в київському Гідропарку "копи" ловили напівголого порушника, який вирішив переплисти Дніпро щоб потрапити до тренажерів, встановлених під відкритим небом.