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Этот ингредиент сделает ваш холодец прозрачным и нежирным: секретный лайфхак

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Понедельник 27 декабря 2021 19:26
Этот ингредиент сделает ваш холодец прозрачным и нежирным: секретный лайфхак Фото: Какой ингредиент сделает ваш холодец прозрачным (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Холодец – это традиционное украинское праздничное блюдо. Он не только очень вкусный, но еще и очень полезный. Приготовление холодца требует времени и сноровки, и не все повара могут с первого раза получить удачное блюдо.

Какой ингредиент поможет сделать ваш холодец прозрачным и нежирным – читайте ниже.

Самая большая печаль для любого кулинара при приготовлении холодца – это мутная структура и очень жирное блюдо. Такое случается при приготовлении холодца практически из любых ингредиентов.

Чтобы холодец был не очень жирным, нужно все ингредиенты перед приготовлением тщательно вымыть. Пену в процессе варения мясных продуктов нужно обязательно снимать и эту процедуру придется проделать несколько раз.

Мясо нужно довести до кипения, проварить пару минут и слить воду. После этого залить снова чистой водой и снова поставить вариться. Только во время повторного варения можно добавлять специи.

Для того чтобы холодец хорошо застыл, в него обязательно нужно добавлять свиные копытца.

Морковь перед добавлением в холодец нужно порезать и немного обжарить на сковороде без масла – тогда холодец будет более прозрачный.

Для прозрачности бульона на холодец есть один секретный ингредиент. Взбейте пару сырых яиц и вылейте их прямо в бульон. Они соберут на себя всю "муть". После варки просто достаньте яйца шумовкой.

Перед тем как разливать холодец по формам, обязательно процедите бульон через марлю. Через несколько минут жир поднимется на поверхность и его можно будет собрать.

Если времени на долгое приготовление холодца нет, то можно использовать желатин. Его также используют для более нежного холодца из курицы или индюшачьего мяса

Мясо сварите до готовности, добавьте овощи и специи. Отделите мясо от костей, овощи порежьте, разложите по формам.

Разведите желатин в бульоне согласно инструкции и залейте подготовленные формы. Поставьте на ночь в холодильник.

Напомним, ранее мы писали о том, как приготовить пять разных видов холодца к праздникам.

А также мы рассказывали о том, как быстро отварить морковь для винегрета и оливье.

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