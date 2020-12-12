Чем можно заменить кофе по утрам: этот напиток быстро наполнит энергией

Ученые назвали напиток, который заменит кофе (Фото: freepik.com)

Утро без чашки кофе для многих жителей планеты считается не самым лучшим. Одна чашка бодрящего напитка помогает наполниться энергией и быстро включиться в работу. Однако кофе не единственный напиток, который поможет настроиться на активную деятельность утром.

Как сообщили британские ученые, есть напиток, который способен заменить чашку кофе и не вызовет при этом никаких негативных последствий. Кофеин способен влиять на состояние нервной системы и вызывать неприятные ощущения в желудке. Поэтому эксперты советуют по утрам пить какао, сообщают в издании Maximum.

Специалисты утверждают, что именно какао помогает сразу улучшить мозговую деятельность и поднимает настроение. В нем содержатся флавоноиды, которые нормализует кровообращение, и способствуют насыщение крови кислородом.

В недавнем исследовании медики разделили добровольцев на три группы. Одна группа пила по утрам какао, вторая – напиток с эффектом плацебо, третья – ничего не пила. Оказалось, что именно почитатели какао смогли решать математические задачки на 11% быстрее, чем все остальные участники эксперимента.

Для тех, кому сложно расстаться к кофе по утрам, ученые рекомендуют чередовать оба напитка и проверить, как организм будет реагировать на каждый из них.

Напомним, ранее мы писали о том, что названа специя к кофе, которая поможет похудеть и снять боли.

А также рассказывали о том, что ученые назвали необычный способ заменить кофе, который вернет бодрость и настроение.