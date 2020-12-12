Чим можна замінити каву вранці: цей напій швидко наповнить енергією

Вчені назвали напій, який замінить каву (Фото: freepik.com)

Ранок без чашки кави для багатьох жителів планети вважається не найкращим. Одна чашка напою допомагає наповнитися енергією і швидко включитися в роботу. Однак кава не єдиний напій, який допоможе налаштуватися на активну діяльність вранці.

Як повідомили британські вчені, є напій, який здатний замінити чашку кави й не викличе при цьому жодних негативних наслідків. Кофеїн здатний впливати на стан нервової системи та викликати неприємні відчуття в шлунку. Тому експерти радять вранці пити какао, повідомляють у виданні Maximum.

Фахівці стверджують, що саме какао допомагає відразу поліпшити мозкову діяльність і підіймає настрій. У ньому містяться флавоноїди, які нормалізує кровообіг і сприяють насичення крові киснем.

У недавньому дослідженні медики розділили добровольців на три групи. Одна група пила вранці какао, друга – напій з ефектом плацебо, третя – нічого не пила. Виявилося, що саме шанувальники какао змогли вирішувати математичні задачки на 11% швидше, ніж інші учасники експерименту.

Для тих, кому складно розлучитися з кавою вранці, вчені рекомендують чергувати обидва напою і перевірити, як організм буде реагувати на кожен з них.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що названа спеція до кави, яка допоможе схуднути та зняти болі.

А також розповідали про те, що вчені назвали незвичайний спосіб замінити каву, який поверне бадьорість і настрій.