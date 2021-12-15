Чем можно заменить хлеб на новогоднем застолье: интересная идея, которая понравится всем

Так, для праздничного стола можно приготовить булочки и подать их в форме елки.

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

теплая вода - 180 мл;

мука - 400-420 г;

свежие дрожжи - 15 г;

сахар - 20 г;

соль - 5 г;

яйца - 2 шт;

мягкое сливочное масло - 25 г;

моцарелла - 180-200;

орегано.

Способ приготовления:

Для начала в теплой воде нужно растворить сахар и добавить дрожжи. Затем накройте полотенцем и оставьте на 5-10 минут.

Добавить в опару соль, 1 яйцо и мягкое масло. Также просейте муку и замесите тесто, накройте полотенцем и оставить в теплом месте на 60-90 минут.

Далее нарежьте моцареллу кубиками так, чтобы получилось примерно 20 кубиков. От теста отщипните кусочек среднего размера и положите в середину кубика сыр и сформуйте булочку.

Рецепт булочек в форме елочек (instagram.com/solopiika)

Елку нужно выложить из булочек, но между ними оставьте немного свободного пространства. Накройте готовую елку полотенцем и оставьте еще на 20 минут.

Духовку стоит разогреть до 180 градусов. Взбейте яйцо и смажьте им елку и посыпьте орегано. Выпекайте в течение 25 минут.

Украсить елку можно розмарином и гранатом.

Рецепт булочек в форме елочек (instagram.com/solopiika)