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Чем можно заменить дорогие и полезные продукты в условиях войны: советы диетологов

Чем можно заменить дорогие продукты питания в условиях войны (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Многие полезные продукты очень дорогие, а во многих городах их просто нет в супермаркетах и магазинах. Однако диетологи рассказали, как можно заменить дорогие продукты питания на более экономичные.

Об этом рассказала врач-диетолог Толстикова из Школы Здоровья в Telegram.

"Команда Школы Здоровья составила Топ-5 продуктов-заменителей. Польза для организма такая же высокая, а цена ниже", - объяснили диетологи.

Семга/форель – скумбрия

Такая рыба – источник белка, жиров, в особенности Омега-3 жирных кислот, йода, калия, фосфора, кальция, цинка. Семга и форель в последние недели стали очень популярными в магазинах, а местами – просто исчезли с прилавков. Поэтому эксперты советуют заменить такую рыбу скумбрией.

Миндаль – грецкий орех

Во время сильных стрессов из-за войны орехи стали очень важным продуктом в рационе. Они являются отличным источником белка, жирных кислот, клетчатки, кальция, йода, калия и фосфора. Миндаль в данном случае можно легко заменить грецкими орехами. Но стоит помнить о том, что не стоит злоупотреблять такими орехами.

Гречка – перловая крупа

С гречкой сейчас некоторые перебои наблюдаются, и многие украинцы говорят, что цена за последние дни увеличилась. А гречка – источник углеводов, белка, клетчатки, витаминов группы В, фосфора, калия и серы. Поэтому ее можно заменить в рационе на перловую крупу, которая также очень полезна.

Чечевица – гороховая крупа

Чечевица – источник сложных связанных углеводов, растительного белка, клетчатки, витаминов группы В и микроэлементов: натрия, селена, цинка, марганца, кальция, меди, фосфора, магния, железа и калия. Но чечевицу легко можно заменить гороховой крупой.

Руккола – петрушка

Руккола в магазинах снова стала появляться, но цена немного "кусается". Чтобы сэкономить на этом источнике фолиевой кислоты, витаминов С, А, К, витаминов группы В, железа, кальция, меди, калия, магния, фосфора и цинка, можно во многие блюда добавлять петрушку.

Напомним, ранее мы писали о том, как избавиться от проблем с желудком в домашних условиях.

А также рассказывали о том, какие продукты нужно обязательно добавить в рацион для восстановления сил и снижения стресса.

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