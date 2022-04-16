Чем можно заменить дорогие и полезные продукты в условиях войны: советы диетологов
Многие полезные продукты очень дорогие, а во многих городах их просто нет в супермаркетах и магазинах. Однако диетологи рассказали, как можно заменить дорогие продукты питания на более экономичные.
Об этом рассказала врач-диетолог Толстикова из Школы Здоровья в Telegram.
"Команда Школы Здоровья составила Топ-5 продуктов-заменителей. Польза для организма такая же высокая, а цена ниже", - объяснили диетологи.
Семга/форель – скумбрия
Такая рыба – источник белка, жиров, в особенности Омега-3 жирных кислот, йода, калия, фосфора, кальция, цинка. Семга и форель в последние недели стали очень популярными в магазинах, а местами – просто исчезли с прилавков. Поэтому эксперты советуют заменить такую рыбу скумбрией.
Миндаль – грецкий орех
Во время сильных стрессов из-за войны орехи стали очень важным продуктом в рационе. Они являются отличным источником белка, жирных кислот, клетчатки, кальция, йода, калия и фосфора. Миндаль в данном случае можно легко заменить грецкими орехами. Но стоит помнить о том, что не стоит злоупотреблять такими орехами.
Гречка – перловая крупа
С гречкой сейчас некоторые перебои наблюдаются, и многие украинцы говорят, что цена за последние дни увеличилась. А гречка – источник углеводов, белка, клетчатки, витаминов группы В, фосфора, калия и серы. Поэтому ее можно заменить в рационе на перловую крупу, которая также очень полезна.
Чечевица – гороховая крупа
Чечевица – источник сложных связанных углеводов, растительного белка, клетчатки, витаминов группы В и микроэлементов: натрия, селена, цинка, марганца, кальция, меди, фосфора, магния, железа и калия. Но чечевицу легко можно заменить гороховой крупой.
Руккола – петрушка
Руккола в магазинах снова стала появляться, но цена немного "кусается". Чтобы сэкономить на этом источнике фолиевой кислоты, витаминов С, А, К, витаминов группы В, железа, кальция, меди, калия, магния, фосфора и цинка, можно во многие блюда добавлять петрушку.
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