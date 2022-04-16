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Чим можна замінити дорогі і корисні продукти в умовах війни: поради дієтологів

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Субота 16 квітня 2022 17:37
Чим можна замінити дорогі і корисні продукти в умовах війни: поради дієтологів Чим можна замінити дорогі продукти харчування в умовах війни (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Багато корисні продукти дуже дорогі, а в багатьох містах їх просто немає в супермаркетах і магазинах. Однак дієтологи розповіли, як можна замінити дорогі харчові продукти на більш економічні.

Про це розповіла лікар-дієтолог Толстікова зі школи Здоров'я в Telegram.

"Команда школи Здоров'я склала Топ-5 продуктів-замінників. Користь для організму така ж висока, а ціна нижча", - пояснили дієтологи.

Сьомга/форель - скумбрія

Така риба-джерело білка, жирів, особливо Омега - 3 жирних кислот, йоду, калію, фосфору, кальцію, цинку. Сьомга і форель в останні тижні стали дуже популярними в магазинах, а місцями – просто зникли з прилавків. Тому експерти радять замінити таку рибу скумбрією.

Мигдаль - волоський горіх

Під час сильних стресів через війну горіхи стали дуже важливим продуктом в раціоні. Вони є відмінним джерелом білка, жирних кислот, клітковини, кальцію, йоду, калію і фосфору. Мигдаль в цьому випадку можна легко замінити волоськими горіхами. Але варто пам'ятати про те, що не варто зловживати такими горіхами.

Гречка - перлова крупа

З гречкою зараз деякі перебої спостерігаються, і багато українців кажуть, що ціна за останні дні збільшилася. А гречка-джерело вуглеводів, білка, клітковини, вітамінів групи В, фосфору, калію і сірки. Тому її можна замінити в раціоні на перлову крупу, яка також дуже корисна.

Сочевиця - горохова крупа

Сочевиця-джерело складних пов'язаних вуглеводів, рослинного білка, клітковини, вітамінів групи В і мікроелементів: натрію, селену, цинку, марганцю, кальцію, міді, фосфору, магнію, заліза і калію. Але сочевицю легко можна замінити гороховою крупою.

Рукола - петрушка

Рукола в магазинах знову стала з'являтися, але ціна трохи "кусається". Щоб заощадити на цьому джерелі фолієвої кислоти, вітамінів С, А, К, вітамінів групи В, заліза, кальцію, міді, калію, магнію, фосфору і цинку, можна в багато страв додавати петрушку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як позбутися від проблем зі шлунком в домашніх умовах.

А також розповідали про те, які продукти потрібно обов'язково додати в раціон для відновлення сил і зниження стресу.

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