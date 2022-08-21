Можно ли выходить с мокрой головой на улицу? Врач развенчала популярный миф

Почему от мокрой головы на улице не заболевают

Все дело в том, что причиной простуды и подобных болезней являются не мокрые волосы, а микроорганизмы - бактерии или вирусы.

"Мы чаще болеем простудными вирусными болезнями в холодное время не потому что мы "простужаемся", а потому что низкая температура воздуха является лучшей средой для вирусов, таких как риновирус (самая распространенная причина простуды), когда люди собираются дома, чтобы избежать резкого холода - инфекции, которые передаются через воздух, имеют тенденцию чаще и легче передаваться от одного человека другому", - объяснила медик.

Отчет Mott Poll за 2019 показывает, что проведение больше времени дома или на улице или невыход на улицу с мокрыми волосами не показало никакого влияния на риск развития простуды.

Однако исследование Trusted Source 2016 показало, что снижение температуры и влажности в течение последовательных дней может увеличить риск заражения людей риновирусной инфекцией - одна из причин простуды.

Ни одно исследование не показывает, что риск развития простуды коррелирует с наличием влажных волос.

Поэтому, если вам это комфортно, вы можете спокойно ходить по пляжу с мокрыми волосами, выйти во двор, ходить по дому и т.п.

Безопасно ли мочить волосы под дождем?



По словам медика, от этого вы не облысеете, и это не вредит ни волосам, ни вашему здоровью.



Безопасно ли спать с мокрыми волосами?



Считается, что длительный контакт с влагой может ослабить волосы. Когда волосы мокрые - они могут вытянуться на 30% от своей длины. Особенно не стоит спать с мокрыми волосами и тугими прическами (пучки, тугой хвост или коса), это может делать их ломкими, замедлить рост, способствовать тусклости.

Бактерии и грибки преуспевают в теплой влажной среде. Поэтому люди, спящие часто с мокрыми волосами, увеличивают риск чрезмерного размножения микроорганизмов в этих участках.

Если вы хотите иметь здоровые волосы - ложитесь спать, хорошо их просушив.