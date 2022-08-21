Чи можна виходити з мокрою головою надвір? Лікар розвінчала популярний міф

Чому від мокрої голови на вулиці не хворіють

Вся річ у тому, що причиною застуди та подібних хвороб є не мокре волосся, а мікроорганізми - бактерії або віруси.

"Ми частіше хворіємо на простудні вірусні хвороби в холодну пору не тому, що ми "застуджуємося", а тому, що низька температура повітря є найкращим середовищем для вірусів, таких як риновірус (найпоширеніша причина застуди), коли люди збираються вдома, щоб уникнути різкого холоду - інфекції, які передаються через повітря, мають тенденцію частіше та легше передаватися від однієї людини іншій", - пояснила медик.

Звіт Mott Poll за 2019 рік показує, що проведення більше часу вдома або на вулиці або невихід на вулицю з мокрим волоссям не показало жодного впливу на ризик розвитку застуди.

Проте дослідження Trusted Source 2016 показало, що зниження температури та вологості протягом послідовних днів може збільшити ризик зараження людей риновірусною інфекцією – одна з причин застуди.

Жодне дослідження не показує, що ризик розвитку застуди корелює з наявністю вологого волосся.

Тому, якщо вам це комфортно, ви можете спокійно ходити пляжем з мокрим волоссям, вийти у двір, ходити по дому і т.п.

Чи безпечно мочити волосся під дощем?

За словами медика, від цього ви не облисієте, і це не шкодить ні волоссю, ні вашому здоров'ю.

Чи безпечно спати з мокрим волоссям?

Вважається, що тривалий контакт із вологою може послабити волосся. Коли волосся мокре - воно може витягнутися на 30% від своєї довжини. Особливо не варто спати з мокрим волоссям і тугими зачісками (пучки, тугий хвіст або коса), це може робити їх ламкими, уповільнити ріст, сприяти тьмяності.

Бактерії та грибки процвітають у теплому вологому середовищі. Тому люди, що сплять часто з мокрим волоссям, збільшують ризик надмірного розмноження мікроорганізмів у цих ділянках.

Якщо ви хочете мати здорове волосся - лягайте спати, добре його просушивши.