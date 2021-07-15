Как и когда можно увидеть захватывающий звездопад Персеиды: названа дата
Метеорный поток Персеиды можно наблюдать каждый год. Это самый яркий звездопад лета. Их называют в честь радианта - зори неба, откуда они и появляются.
Об этом пишет dailyhoro.
Когда наблюдать за Персеидами
Звездопад начнется 17 июля, а завершится аж 24 августа. Событие связано с тем, что Земля проходит сквозь облако обломков, оставленных кометой Свифта - Таттла.
Кроме того, увидеть первые падающие звезды можно будет гораздо раньше. Захватывающее зрелище в ночь с 12 на 13 августа. В это время скорость потока достигнет 150 метеоритов, тогда как в остальные дни можно будет увидеть 1-2 звезды в час.
Как можно будет увидеть поток
Увидеть падающие метеоры можно будет и без всяких приборов. Ведь при попадании в атмосферу Земли они оставляют яркий след, который волшебно смотрится на темном небе.
Во время падения звезд ученые рекомендуют загадать желание и оно обязательно сбудется, ведь это время считают уникальным.
Что такое метеорный поток
Специалисты говорят, что поток может влиять на финансовую сферу жизни человека. В частности, специалисты в области биоэнергетики рекомендуют внимательно относиться к своим деньгам, чтобы исключить неприятности.
Легче всего привлечь финансовые потоки можно будет в период с 17 июля по 24 августа. Удержать их удастся, только если действовать рассудительно и отказаться от принятия решительных решений.
Фото: метеорный поток Персеиды (wikipedia.org)
Ранее мы сообщали, что украинцы наблюдали за самым сильным звездопадом года.