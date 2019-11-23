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Как можно такое допустить? В сети разгорелся скандал из-за ЧП в аэропорту Львова

STYLERЖизнь    23.11.2019 - 14:05
Как можно такое допустить? В сети разгорелся скандал из-за ЧП в аэропорту Львова
ЧП в аэропорту Львова (фото: flyuia.com)

Происшествие случилось из-за неблагоприятных погодных условий

23 ноября около 7 часов утра в аэропорту "Львов" за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился самолет авиакомпании МАУ. Об этом сообщили в соцсети Facebook.

Происшествие случилось из-за сложных погодных условий - ветра и ледяного дождя. Пассажиры и багаж эвакуированы, пострадавших нет. С пассажирами работает представитель авиакомпании.

Как можно такое допустить? В сети разгорелся скандал из-за ЧП в аэропорту Львова

ЧП в аэропорту Львова ( facebook.com/LvivAirport)

Депутат львовского горсовета Игорь Зинкевич сообщил, что из-за неблагоприятных погодных условий во Львове не может приземлиться самолет из Стамбула, а самолет из Египта направили сразу в Киев.

Как можно такое допустить? В сети разгорелся скандал из-за ЧП в аэропорту ЛьвоваЧП в аэропорту Львова (facebook.com/igor.zinkevych)

Пользователей подобное сообщение шокировало, однако Зинкевич поспешил всех успокоить и заявил, что в ближайшее время все образуется должным образом:

  • Самолет на 10:50 успешно эвакуирован с летнего поля. Аэропорт в ближайшее время возобновит работу.
  • Зима пришла неожиданно.
  • Как можно такое допустить?
  • Службы спят. Неожиданно.

Как можно такое допустить? В сети разгорелся скандал из-за ЧП в аэропорту ЛьвоваЧП в аэропорту Львова (facebook.com/igor.zinkevych)

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