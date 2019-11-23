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Як можна таке допустити? У мережі розгорівся скандал через НП у аеропорту Львова

STYLERЖиття    23.11.2019 - 14:05
Як можна таке допустити? У мережі розгорівся скандал через НП у аеропорту Львова
НП в аеропорту Львова (фото: flyuia.com)

Пригода сталася через несприятливі погодні умови

23 листопада близько 7 години ранку в аеропорту "Львів" за межі злітно-посадкової смуги викотився літак авіакомпанії МАУ. Про це повідомили в соцмережі Facebook.

Пригода сталася через складні погодні умови - вітру і крижаного дощу. Пасажири і багаж евакуйовані, постраждалих немає. З пасажирами працює представник авіакомпанії.

Як можна таке допустити? У мережі розгорівся скандал через НП у аеропорту Львова

НП в аеропорту Львова ( facebook.com/LvivAirport)

Депутат львівської міськради Ігор Зінкевич повідомив, що через несприятливі погодні умови у Львові не може приземлитися літак зі Стамбула, а літак з Єгипту відразу направили у Київ.

Як можна таке допустити? У мережі розгорівся скандал через НП у аеропорту ЛьвоваНП в аеропорту Львова (facebook.com/igor.zinkevych)

Користувачів подібне повідомлення шокувало, однак Зінкевич поспішив заспокоїти та заявив, що найближчим часом все владнається належним чином:

  • Літак на 10:50 успішно евакуйований з літнього поля. Аеропорт найближчим часом відновить роботу.
  • Зима прийшла несподівано.
  • Як можна таке допустити?
  • Служби сплять. Несподівано.

Як можна таке допустити? У мережі розгорівся скандал через НП у аеропорту ЛьвоваНП в аеропорту Львова (facebook.com/igor.zinkevych)

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