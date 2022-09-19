Чем можно стереть лак с ногтей, если нет ацетона: эти легкие способы точно помогут

Какие способы помогут

Уксус и лимон могут заменить жидкость для снятия лака

Терпкий характер раствора кислоты и цитрусовых поможет устранить лак. Чтобы воспользоваться этой хитростью, смешайте в емкости столовый уксус с лимонным соком.

Далее окуните в него пальцы примерно на пятнадцать минут. Через пять минут начните скрести ногти, чтобы удалить слой лака. После удаления лака хорошо промойте руки чистой водой.

Существуют разные советы, которые облегчат порой неприятную задачу снятия лака с ногтей.

Дезодорант

Поскольку спрей-дезодорант содержит спирт, он также эффективен для удаления лака с ногтей. Для его использования вам придется сбрызнуть этим гигиеническим средством ватный диск. Затем аккуратно потереть ногти и все слои исчезнут.

Зубная паста и пищевая сода

Вместо жидкости для снятия лака с ацетоном можно использовать смесь зубной пасты и соды. Зубная паста разбавляет цвет лака для ногтей, а пищевая сода отбеливает ногти. Если вы хотите удалить все следы ногтей лака, нанесите на них немного этого препарата. Оставьте на несколько минут, прежде чем полностью удалить лак с ногтей с помощью ваты или зубной щетки.