Эти цвета маникюра старят руки и делают кожу бледной: их лучше избегать
Часто случается, когда неправильно подобранный цвет маникюра может прибавлять лет девушке. Также такое кажущееся обычное дело может испортить образ. В таком деле лучше всего отдать предпочтение нютовому оттенке.
Об этом пишет издание Kobieta.
От чего следует отказаться
Холодные оттенки
С возрастом сосуды на кистях становятся все заметнее, поэтому холодные цвета маникюра только подчеркнут их. Иллюзию бледной кожи создаст синий, зеленый, фиолетовый или голубой цвет.
Желтый и коричневый цвет
Такие цвета в маникюре могут лишь подчеркнуть сухость рук и пигментные пятна, которые часто появляются с возрастом.
Осенние оттенки желтого, оранжевого и коричневого смотрятся оригинально и ярко. Однако они сделают кожу очень тусклой.
Желтый маникюр старит руки (freepik)
Черный цвет
Такой цвет точно будет привлекать внимание окружающих. К тому же черный маникюр еще и будет подчеркивать даже малейшие морщинки на коже рук и делать общий вид более грубым.
Черный маникюр грубо смотрится на руках (freepik)
Перламутровый
Перламутровый гель-лак смотрится на руках юных девушек просто замечательно. Но руки женщин после 35, когда появляются первые незаметные морщины, с таким маникюром руки зрительно будут казаться неухоженными и очень натрудненными.
Перламутровый маникюр старит руки (freepik)
Все-таки лучше отдать предпочтение нежному маникюру. Он никогда не перестанет быть популярен и всегда будет подходить к любому образу.
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