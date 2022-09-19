Чим можна стерти лак з нігтів, якщо немає ацетону: ці легкі способи точно допоможуть

Які способи допоможуть

Оцет і лимон можуть замінити рідину для зняття лаку

Терпкий характер розчину кислоти і цитрусових допоможе усунути лак. Щоб скористатися цією хитрістю, змішайте в місткості столовий оцет з лимонним соком.

Далі занурте в нього пальці приблизно на п'ятнадцять хвилин. Через п’ять хвилин почніть шкребти нігті, щоб видалити шар лаку. Після видалення лаку добре промийте руки чистою водою.

Існують різні поради, які полегшать часом неприємне завдання зняття лаку з нігтів.

Дезодорант

Оскільки спрей-дезодорант містить спирт, він так само ефективний для видалення лаку з нігтів. Для його використання вам доведеться збризнути цим гігієнічним засобом ватний диск. Потім акуратно потерти нігті, і всі шари зникнуть.

Зубна паста та харчова сода

Замість рідини для зняття лаку з ацетоном можна використовувати суміш зубної пасти та харчової соди. Зубна паста розбавляє колір лаку для нігтів, а харчова сода відбілює нігті. Якщо ви хочете видалити всі сліди лаку з нігтів, нанесіть на них трохи цього препарату. Залиште на кілька хвилин, перш ніж повністю видалити лак з нігтів за допомогою вати або зубної щітки.