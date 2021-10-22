Где можно снять деньги с карты Ощадбанка в других банках без комиссии: названы банки партнеры

Снимать деньги с карт Ощадбанка без комиссии можно в банкоматах Укргазбанка и Международного инвестиционного банка.

При этом необходим обратить внимание на тип своей банковской карты:

С пенсионных карт Ощадбанка можно снимать пенсию без комиссии в любых банкоматах.

С карт "Премиум", "Зарплатная", "Социальная", "Пенсионная" и "Арсенал" в банках партнерах снимать деньги можно без комиссии.

С карт "Экономная" и "Стандартная" в банках партнерах будет взиматься комиссия в размере 0,5% + 1 грн и 1,5% + 5 грн соответственно.

Снять деньги с карты Ощадбанка можно в любом банкомате другого банка, включая ПриватБанк, ПУМБ, OTP или др. Комиссия за снятие в других банкоматах составит 1,5%+5 грн. Но стоит помнить, что "чужие" банкоматы могут брать свою комиссию за обналичивание средств.