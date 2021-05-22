Можно ли сдать евробляху на разборку: какие риски и будет ли штраф

Таможенный режим. Это, говорят специалисты, первое, что нужно знать.

Если авто ввозили лично вы в таможенном режиме "транзит" или "временный ввоз" (консульский учет) - сдав евробляху на разборку вы с 15 ноября 2021 года получите таможенный штраф 170 тыс. грн.

Кроме того, если даже вы лично не ввозили авто, если покупали страховку на автомобиль, то информация из страховой компании о том, что вы эксплуатируете машину, передана в таможенные органы.

"Поэтому, после окончания срока на растаможку - 15 ноября 2021 года, таможня может вызвать вас для уточнения информации, с какой целью вы покупали страховку, и может составить протокол на 170 тыс. грн", - говорят автомобильные эксперты.

Ну и еще. Если вы на евробляхе имели полицейские штрафы, или были в ДТП, то в таком случае информацию о вас, как личность, которая эксплуатировала такой автомобиль, полицией была передана на таможню.

Поэтому в случае не растаможивания автомобиля или не вывоза в срок до 15 ноября, таможня тоже выпишет штраф в размере 170 тыс. грн.