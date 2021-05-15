ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Закон о снижении штрафов за нерастаможенные "евробляхи" вступил в силу, но еще не действует

Новина українською →
Украина, Суббота 15 мая 2021 08:33
Закон о снижении штрафов за нерастаможенные "евробляхи" вступил в силу, но еще не действует Фото: вступил в силу закон о снижении штрафов за нерастаможенные "евробляхи" (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Украине сегодня вступил в силу закон о существенном снижении штрафов за нерастаможенные "евробляхи". Однако в действие его введут спустя месяц с дня вступления в силу - 15 июня.

Документ вчера был опубликован в издании "Голос Украины".

Штраф за незаконное пребывание авто в Украине снижается со 170 тысяч гривен до 8,5 тысячи гривен. После уплаты штрафа можно или вывезти авто за границу или растаможить его в Украине.

Закон устанавливается требования для таких авто. Транспортные средства должны быть личного пользования, бывшие в использовании и с года выпуска которых прошло более 5 лет. Они должны классифицироваться по товарным позициям 8703, 8704 (общей массой до 3,5 тонны) согласно УКТ ВЭД. Речь об авто, которые по состоянию на 31 декабря 2020 года находились в таможенных режимах временного ввоза или транзита.

Льготное таможенное оформление не распространяется на:

  • транспортные средства, специально предназначенные для передвижения по снегу,
  • специальные автомобили для перевозки спортсменов на площадки для игры в гольф и аналогичные транспортные средства,
  • моторные транспортные средства, оборудованные для временного проживания людей.

Физлицу не нужно будет дважды платить в государственный бюджет штраф за нерастаможенную машину в случае, когда такая уплата уже состоялась при вывозе этого транспортного средства с территории Украины (например, с целью снятия его с учета в другой стране).

До 270 дней увеличивается срок действия упрощения растаможки автомобилей для участников боевых действий. Но при условии документального подтверждения их пребывания более 90 дней с 15 мая непосредственно на территории проведения операции Объединенных сил.

Напомним, в середине апреля в ходе внеочередного заседания Верховная рада приняла этот закон во втором чтении. За основу этот документ Рада поддержала в конце февраля.

Также парламент изменил и формулу растаможки авто на еврономерах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество штраф евробляхи Закон
NEWS
Криклий и Петрашко написали заявления об отставке: что известно
Криклий и Петрашко написали заявления об отставке: что известно
DAILY
Старые раны. Что происходит в Израиле и как может развиваться конфликт
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Старые раны. Что происходит в Израиле и как может развиваться конфликт