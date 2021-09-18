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Можно ли ребенка с насморком отпускать в школу или садик: в Минздраве сделали важное уточнение

Автор: Тетяна Самарук

Когда у ребенка незначительный кашель или насморк, особенно - остаточные после перенесенных болезней, то это не является противопоказанием для посещения детских учебных заведений.

Об этом объяснили в Министерстве здравоохранения.

Когда ребенку запрещено идти в школу

Медики говорят, что ребенка нельзя отправлять в школу или в детсад если у нее:

  • высокая температура;
  • непрерывный кашель;
  • вялость и общая слабость;
  • потеря или изменение обоняния, или вкуса.

Также именно в таких случаях специалисты советуют оставаться дома и обратиться за медицинской помощью.

Кроме того, после перенесенной болезни ребенка должен осмотреть врач и дать заключение о том, может ли он посещать учебное заведение или нет. Чтобы вернуться к обучению, ребенок должен быть активным, иметь хорошее самочувствие и температуру ниже 37,2° без приема жаропонижающих препаратов.

Как защитить ребенка от инфекций

Врачи советуют для защиты ребенка от инфекционных болезней необходимо своевременно вакцинировать его согласно Национальному календарю прививок и по возможности, а также делать дополнительные прививки.

Кроме того, даже если ребенок вакцинирован, он все равно может заразиться вирусами. У нее может появиться насморк, боль в горле, кашель, рвота и диарея. Однако болезнь будет переноситься легче в случае иммунизации.

Важно ребенка научить определенным правилам, а именно чихать в локоть, выбрасывать использованные салфетки в урну и тщательно мыть руки.

Ранее мы сообщали, что в Минздраве рассказали, как организовать безопасное обучение в школах в условиях пандемии.

Также мы писали, что врач рассказала, чего нельзя делать, чтобы щитовидка была здорова.

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Министерство здравоохранения Украины