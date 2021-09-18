Можно ли ребенка с насморком отпускать в школу или садик: в Минздраве сделали важное уточнение

Когда у ребенка незначительный кашель или насморк, особенно - остаточные после перенесенных болезней, то это не является противопоказанием для посещения детских учебных заведений.
Об этом объяснили в Министерстве здравоохранения.
Медики говорят, что ребенка нельзя отправлять в школу или в детсад если у нее:
Также именно в таких случаях специалисты советуют оставаться дома и обратиться за медицинской помощью.
Кроме того, после перенесенной болезни ребенка должен осмотреть врач и дать заключение о том, может ли он посещать учебное заведение или нет. Чтобы вернуться к обучению, ребенок должен быть активным, иметь хорошее самочувствие и температуру ниже 37,2° без приема жаропонижающих препаратов.
Врачи советуют для защиты ребенка от инфекционных болезней необходимо своевременно вакцинировать его согласно Национальному календарю прививок и по возможности, а также делать дополнительные прививки.
Кроме того, даже если ребенок вакцинирован, он все равно может заразиться вирусами. У нее может появиться насморк, боль в горле, кашель, рвота и диарея. Однако болезнь будет переноситься легче в случае иммунизации.
Важно ребенка научить определенным правилам, а именно чихать в локоть, выбрасывать использованные салфетки в урну и тщательно мыть руки.
Ранее мы сообщали, что в Минздраве рассказали, как организовать безопасное обучение в школах в условиях пандемии.
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