Можно ли ребенка с насморком отпускать в школу или садик: в Минздраве сделали важное уточнение

Когда ребенку запрещено идти в школу

Медики говорят, что ребенка нельзя отправлять в школу или в детсад если у нее:

высокая температура;

непрерывный кашель;

вялость и общая слабость;

потеря или изменение обоняния, или вкуса.

Также именно в таких случаях специалисты советуют оставаться дома и обратиться за медицинской помощью.

Кроме того, после перенесенной болезни ребенка должен осмотреть врач и дать заключение о том, может ли он посещать учебное заведение или нет. Чтобы вернуться к обучению, ребенок должен быть активным, иметь хорошее самочувствие и температуру ниже 37,2° без приема жаропонижающих препаратов.

Как защитить ребенка от инфекций

Врачи советуют для защиты ребенка от инфекционных болезней необходимо своевременно вакцинировать его согласно Национальному календарю прививок и по возможности, а также делать дополнительные прививки.

Кроме того, даже если ребенок вакцинирован, он все равно может заразиться вирусами. У нее может появиться насморк, боль в горле, кашель, рвота и диарея. Однако болезнь будет переноситься легче в случае иммунизации.

Важно ребенка научить определенным правилам, а именно чихать в локоть, выбрасывать использованные салфетки в урну и тщательно мыть руки.