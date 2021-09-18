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Чи можна дитину з нежиттю відпускати до школи чи садочка: у МОЗ зробили важливе уточнення

Автор: Тетяна Самарук

Коли у дитини незначний кашель або нежить, особливо - залишкові після перенесених хвороб, то це не є протипоказанням для відвідування дитячих навчальних закладів.

Про це пояснили в Міністерстві охорони здоров'я.

Коли дитині заборонено йти до школи

Медики кажуть, що дитину не можна відправляти до школи або в дитсадок якщо у неї:

  • висока температура;
  • безперервний кашель;
  • млявість і загальна слабкість;
  • втрата або зміна нюху, або смаку.

Також саме у таких випадках фахівці радять залишатися вдома і звернутися за медичною допомогою.

Окрім того, після перенесеної хвороби дитину повинен оглянути лікар і дати висновок про те, чи може вона відвідувати навчальний заклад чи ні. Щоб повернутися до навчання, дитина повинна бути активною, мати гарне самопочуття і температуру нижче 37,2° без приймання жарознижувальних препаратів.

Як захистити дитину від інфекцій

Лікарі радять для захисту дитину від інфекційних хвороб необхідно своєчасно вакцинувати її згідно з Національним календарем щеплень і за можливості, а також робити додаткові щеплення.

Окрім того, навіть якщо дитина вакцинована, вона все одно може заразитися вірусами. У неї може з'явитися нежить, біль у горлі, кашель, блювота і діарея. Однак хвороба буде переноситися легше в разі імунізації.

Важливо дитину навчити певним правилам, а саме чхати в лікоть, викидати використані серветки в урну та ретельно мити руки.

Раніше ми повідомляли, що у МОЗ розповіли, як організувати безпечне навчання у школах в умовах пандемії.

Також ми писали, що лікар розповіла, чого не можна робити, щоб щитовидка була здорова.

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Мінстерство охорони здоров'я України