Чи можна дитину з нежиттю відпускати до школи чи садочка: у МОЗ зробили важливе уточнення

Коли дитині заборонено йти до школи

Медики кажуть, що дитину не можна відправляти до школи або в дитсадок якщо у неї:

висока температура;

безперервний кашель;

млявість і загальна слабкість;

втрата або зміна нюху, або смаку.

Також саме у таких випадках фахівці радять залишатися вдома і звернутися за медичною допомогою.

Окрім того, після перенесеної хвороби дитину повинен оглянути лікар і дати висновок про те, чи може вона відвідувати навчальний заклад чи ні. Щоб повернутися до навчання, дитина повинна бути активною, мати гарне самопочуття і температуру нижче 37,2° без приймання жарознижувальних препаратів.

Як захистити дитину від інфекцій

Лікарі радять для захисту дитину від інфекційних хвороб необхідно своєчасно вакцинувати її згідно з Національним календарем щеплень і за можливості, а також робити додаткові щеплення.

Окрім того, навіть якщо дитина вакцинована, вона все одно може заразитися вірусами. У неї може з'явитися нежить, біль у горлі, кашель, блювота і діарея. Однак хвороба буде переноситися легше в разі імунізації.

Важливо дитину навчити певним правилам, а саме чхати в лікоть, викидати використані серветки в урну та ретельно мити руки.