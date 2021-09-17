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В Минздраве рассказали, как организовать безопасное обучение в школах в условиях пандемии

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Украина, Пятница 17 сентября 2021 13:27
В Минздраве рассказали, как организовать безопасное обучение в школах в условиях пандемии Фото: Минздрав опубликовал рекомендации по безопасному пребыванию в школах (Getty Images)
Автор: Тиберий Юрик

Министерство здравоохранения Украины опубликовало рекомендации для учеников и педагогов относительно безопасного пребывания в школе в условиях пандемии COVID-19.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Коронавирус инфо" в Telegram-канале.

"В Украине стремительно растет количество новых случаев коронавирусной болезни среди детей. Чтобы не стать частью статистики, крайне важно соблюдать основные правила безопасности в учебных заведениях". - говорится в сообщении.

Рекомендации по безопасному пребыванию в школах:

  • вход в помещения заведения возможен при условии использования средств индивидуальной защиты;
  • использовать средства индивидуальной защиты в процессе общения между собой;
  • рекомендовано использовать защитный щиток на урокак/лекциях;
  • по возможности организовать обучение на свежем воздухе;
  • в случае появления первых симптомов заболевания самоизолироваться и обратиться за медицинской помощью.

Напомним, что с 20 сентября будут действовать новые правила карантина в Украине. В Министерстве образования и науки рассказали, как будут работать учебные заведения.

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