В Минздраве рассказали, как организовать безопасное обучение в школах в условиях пандемии
Фото: Минздрав опубликовал рекомендации по безопасному пребыванию в школах (Getty Images)
Министерство здравоохранения Украины опубликовало рекомендации для учеников и педагогов относительно безопасного пребывания в школе в условиях пандемии COVID-19.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Коронавирус инфо" в Telegram-канале.
"В Украине стремительно растет количество новых случаев коронавирусной болезни среди детей. Чтобы не стать частью статистики, крайне важно соблюдать основные правила безопасности в учебных заведениях". - говорится в сообщении.
Рекомендации по безопасному пребыванию в школах:
- вход в помещения заведения возможен при условии использования средств индивидуальной защиты;
- использовать средства индивидуальной защиты в процессе общения между собой;
- рекомендовано использовать защитный щиток на урокак/лекциях;
- по возможности организовать обучение на свежем воздухе;
- в случае появления первых симптомов заболевания самоизолироваться и обратиться за медицинской помощью.
Напомним, что с 20 сентября будут действовать новые правила карантина в Украине. В Министерстве образования и науки рассказали, как будут работать учебные заведения.