Можна розбагатіти: вчені знайшли простий спосіб створювати алмази

Вчені знайшли простий спосіб створювати алмази (ілюстративне фото: pixabay.com)

Дослідники знайшли простий спосіб створювати алмази

Вчені знайшли спосіб створювати алмази з нафти. Американські фахівці змогли синтезувати алмаз з нафти при незначних трудо - і енерговитратах. Як повідомляється, для створення дорогоцінного каміння необхідний "правильний баланс" змісту речовин, тиску і температури.

Вчені зі Стенфордського університету в США зуміли "перетворити" звичайну нафту в алмаз. Цього дослідники домоглися за допомогою дотримання правильного балансу вмісту речовин, тиску і температури, пише Science Advances.

При цьому які-небудь сторонні каталізатори не використовувалися, підкреслюють фахівці.

"Ми хотіли створити таку чисту систему, в якій лише одна речовина перетворюється в чистий алмаз без використання будь-якого каталізатора", - повідомив один з авторів наукової роботи Сульджіє Парк. Він також додав, що експеримент вдався.

Також наголошується, що вчені намагалися синтезувати алмази з різних матеріалів не один десяток років, проте тільки групі зі Стенфорда вдалося зробити це без великих вкладень. Як повідомляється в джерелі, вартість створеного з нафти алмазу не перевищує ціну алмазів з рудників.

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