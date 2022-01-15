Что можно приготовить из вчерашних макарон: рецепт точно вас удивит

Если в холодильнике стоит целая кастрюля вчерашних макарон, то этот способ вам поможет. В частности, это блюдо можно вернуть к жизни, оно получится вкусным и сытным.
Рецепт опубликовал кулинар-самоучка "_ivan_solovey_" в Instagram.
Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:
Способ приготовления:
Сначала на сковороде растопите небольшой кусок сливочного масла.
Затем добавьте томатный соус и плавленый сыр. Готовьте пока сырок полностью не расплавится.
После этого добавьте макароны и перемешайте.
Отметим, чтобы макароны во время варки не слиплись, то важно выбрать кастрюлю с широким дном и высокими стенками. Для варки можно использовать больше воды, чем указано в инструкции - примерно 1 литр на 100 грамм макарон. Вам также понадобится щепотка соли и кусочек сливочного масла.
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